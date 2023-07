Eksperdid: Ukraina sihib kõrge strateegilise väärtusega objekte

Venemaa õhurünnakud Ukraina tsiviiltaristule on massiivsed, kuid ei mõjuta Ukraina võitlusvõimet lähiajal. Samas valib Ukraina oma sihtmärkideks kõrge strateegilise väärtusega objekte ja võib kiiremini edu saavutada kui Venemaa, ütlevad eksperdid.

Moskva elanikud on postitanud videoid droonist ja selle tekitatud kahjust.

Major reservis Sten Reimann on kursis Ukraina droonide arenguga 2014. aastast. Ta ütleb, et täna on Ukrainas poolsada drooniarendajat ja Ukrainal on võimekus rünnata ka Venemaa pealinna.

"Sellise suurusklassi UAV-sid toodetakse, mis lendavad 400-600 kilomeetrit. Kui neid tuleb mitu, siis see teeb õhutõrjejuhtimise keerulisemaks. Teiseks – nende lähenemise suund. kui see kaitse ei ole 360 kraadi ja need augud on teada, siis neid saab ka kasutada," rääkis Reimann.

Kahju on eeskätt moraalne, sest droon jõudis Venemaa kaitseministeeriumi ja sõjaväeluure allasutuste hoonete lähistele.

"Tõepoolest – selles piirkonnas on peale kaitseministeeriumi sõjaväeluure peakorter ja mõned mitteavalikul teadaolevad sõjaväeluureasutused, siis üks, kes väidetavalt tegeles küberrünnakutega. Igal juhul üliväärtuslikud sihtmärgid, mida on suudetud tabada või lähedale jõuda," rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saks ütles, et õhurünnakutes juhib Venemaa massiga, kuid ründab tsiviilsihtmärke. Lähiajal see Ukraina sõdimisvõimekust ei pärsi.

Ukraina on rünnanud enamasti sõjaväelisi ja kõrge väärtusega sihtmärke ja Vene õhutõrjesüsteeme. Saksa sõnul võib mõju on olla juba näha.

"On selge, et Ukraina on eraldi rünnanud Venemaa õhukaitse sihtmärke – seda on ka aruannetes märgata. Nii et võib öelda, et need rünnakud on hakanud mõju avaldama. Võib öelda, et Ukraina rünnakud mõjutavad olukorda sõjas lähemal ajal rohkem kui Venemaa rünnakud," rääkis ta.