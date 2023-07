Prokuratuur: uurime Ukraina trükikojaga seotud korruptsiooni juba 2021. aastast

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) teatas möödunud nädalavahetusel ulatusliku rahvusvahelise skeemi paljastamisest rahaliste vahendite kuritegelikuks omastamiseks riigiettevõttes Trükikoda Ukraina, mis tegeleb Ukraina kodanike passide, ID-kaartide ja juhilubade valmistamisega.

Ukraina õiguskaitseorganid on muuhulgas esitanud kahtlustuse Eesti ettevõtte juhtidele, kelle kaudu korraldati materjalide ostmist tühjade dokumendiplankide valmistamiseks. Ettevõte ostis materjale otse tootjatelt, misjärel müüs need 4–6 korda kõrgema hinnaga edasi riigiettevõttele. NABU teatel esitas Eesti ühise uurimise raames polügraafiakombinaadist varastatud raha legaliseerimise eest kahtlustuse neljale inimesele.

Prokuratuuri pressiteenistusest öeldi ERR-i venekeelsete uudiste portaalile Rus.err.ee, et keskkriminaalpolitsei esitas 2021. aasta lõpus kolmele isikule kahtlustuse laiaulatuslikus rahapesus. Lisaks kahtlustatakse ühte inimest rahapesule kaasa aitamises.

"Kriminaalasi on kohtueelses menetluses ehk süüdistust kellelegi veel esitatud ei ole," rõhutas prokuratuuri pressiesindaja.

Prokuratuur on varem teatanud, et kahtlustuse kohaselt aitasid Priit (55), Aivar (54) ja Dmitri (50) varjata kuritegelikul teel saadud vara päritolu ja tegelikke omanikke, pakkudes nö rahapesu teenust. Raha varjamiseks kasutati eri riikides registreeritud ettevõtteid ja pangakontosid, mis olid kahtlustatavate kontrolli all. Kahtlustuse järgi on rahapesu toime pandud ligi 28 miljoni euro ulatuses. Rahapesule kaasa aitamises kahtlustatakse 51-aastast Svetlanat. Esialgsetel andmetel pärines kuritegelik raha Ukrainas toime pandud kuritegudest, kus toimub eraldiseisev uurimine.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul esinevad selles juhtumis tüüpilised rahapesu tunnused, kus summasid liigutati ühelt kontolt teisele, et raha kihistada ja segada ning muuta selle algallikas raskesti tuvastatavaks.

"Uurimise käigus tegime kindlaks, et raha legitimeerimiseks ja tegeliku päritolu varjamiseks esitasid kahtlustatavad fiktiivseid arveid, sõlmisid ettevõtete nimel lepinguid ja andsid laene. Kahtlustatavate tegevus oli konspireeritud ja pikaajaline ning vältas ligi kaheksa aastat. Kahtlustuse kohaselt oli rahapesu teenuse osutamine neile oluline tuluallikas ja tegevusvaldkond. Rahapesu on lahutamatu osa suuremahulisest finantskuritegevusest ja see tekitab väga suurt kahju nii kuriteos kannatanule kui ka mainekahju riigile ja finantsasutustele, kelle kaudu rahapesu toime pannakse," kirjeldas Laur.

Riigiprokurör Maria Entsiku sõnul on iga rahapesu kriminaalasjade puhul kõige keerulisem eelkuritegude tuvastamine. "Sageli on eelkuriteod toime pandud riikides, milles on tõendite kogumine, kuritegude uurimine ja nende tuvastamine raskendatud. Kõnealuses kriminaalasjas on Eesti õiguskaitseasutused teinud tihedat koostööd Ukraina kolleegidega, sest situatsioonis, kus kuritegevus riigipiire ületab, ei anna vaid kohalik uurimine soovitud tulemusi. Järjest enamate kuritegude uurimiseks moodustatakse rahvusvahelisi uurimisrühmasid, mis muudab menetlused efektiivsemaks, sest iga riigi uurimisasutus saab tõendeid kogudes keskenduda enda riigis toimepandule ja anda seeläbi tulemuslikuma panuse asjaolude selgitamisesse," lisas Entsik.

Selles menetluses on prokuratuur kohtult taotlenud umbes 1,2 miljoni euro väärtuses kriminaaltulu arestimist.

NABU teatel oli skeemis osalejaid seitse, nende seas endine Ukraina terviseminister Maksõm Stepanov, kes juhtis riigifirmat Trükikoda Ukraina aastatel 2011 kuni 2016.

NABU andmetel omandas toonane Trükikoda Ukraina juht 2013. aastal ühe Eesti firma ja seadis välispartneritele koostöös kohustusliku nõude – toodete tarnimise selle ettevõtte kaudu. Seejärel tegutses antud ettevõte ametlike dokumentide nagu passide, ID-kaartide ja juhilubade valmistamisel kasutatavate materjalide hankimisel vahendajana.

Vahendusfirma ostis materjalid otse tootjatelt ning müüs need siis neli kuni kuus korda kallima hinnaga edasi riigiettevõttele. Aastatel 2013 kuni 2016 omastasid kurjategijad selle skeemi kaudu umbes pool miljardit grivnat (12 miljonit eurot).

NABU andmetel esitati tänavu 21. juulil kahtlustus viiele inimesele. Nende hulgas Trükikoda Ukraina endisele direktorile ja osakonnajuhatajale ja ühele eraisikule. Lisaks saadeti Eestisse dokumendid kahtlustusest teada andmiseks kahele Eesti firmaga seotud kodanikule. NABU teatel on Eesti võimud esitanud rahapesujuhtumiga seoses kahtlustuse kokku neljale inimesele.