Norstati reitingud: Eesti 200 toetus kukkus viimase kolme aasta madalaimaks

Juulikuu viimase küsitluse tulemused parlamendierakondade populaarsustabelis suuri muutusi ei näita, vaid Eesti 200 toetus on veelgi langenud, jõudes viimase kolme aasta madalaimale tasemele, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,3 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,8 protsenti ja Keskerakonda 17,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud ning kahe erakonna vahe on 5,5 protsendipunkti. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,9 protsendipunkti võrra ning vahe EKRE-ga on 5,3 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (10 protsenti), SDE (9,3 protsenti) ning Eesti 200 (7 protsenti). Eesti 200 toetus on alates aprilli algusest langenud 8,8 protsendipunkti võrra. Viimati oli Eesti 200 toetus nii madal 2020. aasta augusti alguses ehk ligi kolm aastat tagasi.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,6 ning opositsioonierakondi 50,3 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. juunist 23. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,71 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,97 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat tegi küsitlusi ajavahemikes 26.06-30.0, 04.07-10.07, 11.07-17.07 ja 18.07-23.07 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.