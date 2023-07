Demokraate ja sõltumatuid valijaid ei kõiguta Joe Bideni poja skandaalid

USA ametis oleva presidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden on tuntuks saanud mitmesuguste skandaalidega. Kuigi vabariiklased on Hunter Bideniga seotud skandaale kasutanud korduvalt Bideni ründamiseks, siis ei viita küsitlusuuringud, et nende skandaalide kajastus mõjutaks demokraatide valijaid või parteiliselt sõltumatuid valijaid, kirjutas Semafor.

Ühe märgilise küsimusena küsis konservatiivne lobiorganisatsioon Club for Growth küsitlusuuringu käigus võimalikelt valijatelt, et kas Joe Biden peaks tunnistama Hunter Bideni sohitütart enda lapselapsena. 69 protsenti vastanutest kinnitas, et USA president peaks tunnistama, et tal on seitse lapselast, mitte kuus. Club for Growth president David McIntosh tunnistas esmaspäeval, et see tulemus üllatas teda veidi. McIntosh samas lubas, et kui tundub, et Hunter Biden sai rahastust oma isa mõjutamiseks, siis teevad vabariiklased sellest presidendivalimistel suure teema.

Hunter Bideniga seotud küsimusi on enda küsitlusuuringutes pidevalt küsinud Ipsos, mille asepresidendi Chris Jacksoni sõnul ei pea ei demokraatide valijad ega sõltumatud valijad Joe Bidenit vastutavaks Hunter Bideni tegude eest. Jackson samas rõhutas, et USA presidendivalimisteni on veel aasta aega.

Semafor tõi esile, et Hunter Bideni skandaalide kajastus on samas lähinädalatel muutunud. Kui varem kajastati neid eelkõige USA konservatiivses meedias, siis nüüd on Hunter Bidenist rohkem lugusid teinud ka teised väljaanded. Demokraatliku erakonna poliitikud on siiani rõhutanud oma jutupunktides, et USA presidendil on probleemne poeg traagilise perekondliku taustaga, kes hakkas narkootikume kasutama ning president teeb endast parima, et oma poega toetada.

Hiljutine Ipsose küsitlusuuring küsiti valijatelt, et kas Joe Biden on hea isa kui ta toetab oma poega Hunter Bidenit olukorras kui viimast vaevavad juriidilised probleemid. 60 protsenti kõikidest valijatest pidas Bidenit selles olukorras heaks isaks ning sama arvas ka 47 protsenti vabariiklaste valijatest.