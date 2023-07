Briti parlamendi komisjon: valitsus alahindas Wagnerit Aafrikas

Briti parlamendi väliskomisjoni hiljutises raportis kritiseeriti tugevalt Briti valitsust, kuna Briti valitsus alahindas komisjoni hinnangul Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu mõju kasvu Aafrikas, vahendasid BBC ja Politico. Väliskomisjoni kuuluvad peale opositsioonipartei esindajate ka valitsuspartei tooride liikmed ning komisjoni juht on Briti konservatiivse erakonna liige Alicia Kearns. Kearnsi sõnul on väliskomisjon Briti valitsuse huvipuuduse pärast väga mures.

Raportis uuriti seitset riiki, kus Wagner tegutseb: Ukraina, Süüria, Kesk-Aafrika Vabariik, Sudaan, Liibüa, Mosambiik ja Mali. Wagner on nendes riikides tegutsedes loonud tulusa ärimudeli, rikastades nii ennast kui ka kohalikke võimureid, mis enamasti toimub kohaliku elanikkonna arvelt. Raportis soovitati vastumeetmena kuulutada Wagner terroriorganisatsiooniks.

Avalik huvi Wagneri grupeeringu tegevuse vastu kasvas pärast osa Wagneri võitlejate suundumist Valgevenesse. Briti väliskomisjon tugines oma raportis ühele Wagneri endisele võitlejale, kes selgitas, kuidas Wagner on muuhulgas õpetanud kohalikele politseijõududele Kesk-Aafrika Vabariigis tsiviilisikute piinamist. Wagneri grupeeringut on süüdistatud sadade tsiviilisikute hukkumises Kesk-Aafrika Vabariigis ning sealse režiimi võimul hoidmises.

Wagneri grupeering on ka edukalt Malis end sisse seadnud, asendades seal varem Prantsusmaa juhitud rahuvalveüksuseid. Wagneri üksused toetavad ka sealset autokraatlikku režiimi, mis tuli riigipöördega võimule. Väliskomisjoni raportis sedastati, et sealt, kust lääneriigid lahkuvad, tuleb Wagner asemele ning Kremli eesmärk on panna ebakindlad režiimid Wagnerist sõltuma. Raportis süüdistati Briti valitsust, et see on teema unarusse jätnud ja suhtub sellesse, märkimisväärselt leplikult.