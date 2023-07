Avaliku koosoleku keeld on osa narvakate hinnangul arusaamatu

Politsei keelas Narvas kuni 2. augustini avalikud üritused, mille ajendiks on Venemaa sõjapropagandaga seotud tähtpäevad. Nii on kolmapäeval keelatud Narva vallutamise aastapäeva avalik tähistamine, aga need, kes Nõukogude armeed vabastajaks peavad, pole keeluga rahul.

Nõukogude armee vallutas Narva 26. juulil ja teatud hulk narvakaid tähistab seda fašismist vabastamise päevana. Nii soovis Narva elanik Mihhail Panšin Pimeaia vennashaua juures korraldada ürituse, et 15 inimest saaksid üheskoos lilli asetada, kuid politsei seda ei lubanud. Keeld jääb korraldajale arusaamatuks.

"Me lihtsalt asetame lilli. Me ei korralda pidusid, ei laula laule, ei kanna sümboolikat, lihtsalt lillede asetamine. Näiteks Sinimäel on Saksa poolel võidelnud kangelaste austamine lubatud, meil on aga 26. juuli tähistamine vabastamise päevana millegipärast keelatud. Siin oleks vaja kokku leppida ja kompromissi otsida," rääkis Panšin.

Politseipatrullid seisavad kolmapäeval Narvas nii vennashaua juures kui ka tanki endises asukohas. Keelatud on koosolekud, sõnavõtud, ühislaulmine ja vaenu õhutav sümboolika. Lilli saab asetada, kuid vaikselt ja kogunemist korraldamata.

"Lillede viimine päeval, mil Punaarmee marssis sisse Eestisse, on ilmselgelt Vene propaganda narratiive toetav. Keelud ongi kehtestatud selleks, et tagada avalik kord, et ei tekiks inimestevahelisi hõõrdumisi, sest enamik Eesti ühiskonnast täna on siiski seda meelt, et Vene Föderatsioon on kuritegelikult rünnanud Ukrainat, mistõttu igasugune sümbolväärtusega atribuutika ja ka üritused võivad tekitada olukordi, kus tekivad konfliktid," ütles Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi.

Venemaa sõjapropagandaga seotud tähtpäevade avaliku tähistamise keeld kestab Narvas 2. augustini, sest ees on veel Vene mereväe- ja dessantväelaste tähtpäevad.