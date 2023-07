Video: Briti hävitajad Eesti kohal

Kaitseväe Peastaabi teatel lendavad hävituslennukid Eurofighter Typhoon teisipäevast neljapäevani üle Eesti madallennualade, mis asuvad Ida-, Kesk-, Lõuna- ja Edela-Eestis, ajavahemikul 13.30 – 17.15. Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga).

"On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida," teatas kaitsevägi.

Pressiteate kohaselt eraldavad NATO liikmesriigid õhuväe õppusteks ja harjutusteks, sealhulgas madallendudeks kindlad osad oma õhuruumist. Muuhulgas on Balti riikide valitsused eraldanud oma õhuruumis piirkonnad madallendude tegemiseks.

Madallennu harjutused on kooskõlas Eesti seadustega ning neid tehakse kokkuleppel transpordiameti ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.

Vaata väljaande The Independent vahendatud videot:

Briti õhuväelased on 50 korda pidanud minema tuvastuslennule

Alates tänavu märtsist Ämaris paikneva Briti õhujõudude (RAF) üksuse Lossiemouth'i komandör rääkis väljaandele planetradio.co.uk, et üksus on oma kuue lennukiga teinud juba 50 tuvastuslendu.

"Jätkame ka Ukraina sõja ajal seda, mida oleme siin Eestis alati teinud, ehk NATO õhuruumi terviklikkuse tagamist," ütles Lossiemouth'i komandör John Cockroft Ämari baasis Briti ajakirjanikele. "Meie missioon ei ole muutunud, peame veenduma, et üheski etapis ei toimuks valearvestust."

Cockroft, kelle juhitava üksuse ülesanne on Balti riikide õhuruumis fikseerida registreerimata lennud, rõhutas, et üksus on Eesti naaberriigi Venemaa agressiivse käitumise tõttu pidevas valvelolekus.

Väljaanne viitas ka mullu oktoobris toimunud intsidendile, kus Vene sõjalennuk lasi Musta mere kohal relvastamata RAF-i lennuki lähedale välja raketi ja mida Briti kaitseminister Ben Wallace kirjeldas kui "potentsiaalselt ohtlikku tegevust". Intsident viis selleni, et Briti õhujõud tõstsid oma valmisolekut, et hoida ära võimalik agressioon.

"Meie jaoks see ainult suurendas keskendumist. Meil on alati kehtinud kindlad sekkumise reeglid, mida me täpselt järgime," ütles Cockroft. "Oleme nüüd valvsamad, sest teame, et juhtus midagi, mida poleks tohtinud juhtuda. Oleme lihtsalt natuke rohkem valmis, et olla kindel, et edasine agressioon ei jääks toimumata."

Tema kinnitusel on Briti õhujõud väga heas positsioonis, et tulla toime mis tahes ähvardavate ohtudega ja nende käsutuses on täielik komplekt relvi, et tulla toime igas olukorras.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi. Õhuturvet tagavad lennukid baseeruvad Eestis Ämari lennubaasis ja Leedus Šiauliai lennubaasis.