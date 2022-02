Eestisse saabub peagi veel 850 Suurbritannia sõdurit

Briti peaminister Boris Johnson väljendas varem valmisolekut saata Eestisse täiendavalt sõdureid seoses Vene vägede koondamisega Ukraina piiride äärde, sealhulgas Valgevenesse.

Suurbritannia on NATO lahingugrupi juhtriik Eestis. Lahingugruppi panustavad ka Prantsusmaa, Taani ja Island. Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi koosseisus tegutseva liitlaste pataljoni lahingugrupi suuruseks on ligi 1200 kaitseväelast. Briti sõdureid on Eestis praegu umbes 850.

"Meie plaan on, et esimesed sõdurid saabuvad sel kuul – veebruaris," ütles suursaadik Allen.

Alleni sõnul saabub Eestisse rügement, kes on praegu Saksamaal. "Ja nad valmistuvad hetkel. Ja see on umbes 850 sõdurit, nagu lahingugrupp, mis meil on juba Eestis," lausus ta.