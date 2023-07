Euroopa Keskpank tõstis taas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti

Selle otsuse tagajärjel on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 4,25 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäär 4,5 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 3,75 protsenti.

Keskpank tõstab intressimäärasid kiire inflatsiooni pidurdamiseks, euroala inflatsioon peaks keskpanga hinnangul jääma kahe protsendi ligidale.

Keskpank märkis oma otsusest teatades, et inflatsiooni aeglustumine jätkub, kuid see on liiga pika aja jooksul liiga kiire. Kui mõnes näitajas on leevenemise märke, siis alusinflatsioon püsib üldjoontes kiire.

Nõukogu tegi ka otsuse kehtestada kohustuslikelt reservidelt makstavaks intressimääraks 0 protsenti, mis tagab EKP teatel intressimääraotsuste mõju täiel määral üle kandumise rahaturgudele.

Ekspertide hinnangul ei ole intressimäärade tõstmine veel lõppenud. Samuti kiires tempos intressimäärasid tõstnud USA Föderaalreserv tegi kevadel intressitõusudes pausi.