Riik rajab Tartusse Raadile sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse

Uus keskus parandab oluliselt sõjameditsiini väljaõppe tingimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse Lõuna portfellijuht Peeter Karja ütles, et keskusesse tulevad simulatsioonihallid, kus saab näiteks läbi harjutada, kuidas osutada raskele traumahaigele esmaabi, kui ümberringi käivad lahingud.

Praegu õpetatakse seda kõike Raadil ajutises konteinerlinnakus.

"Tänane simulatsiooniasi toimub piltlikult öeldes klassiruumis, mis on tehtud konteineritest ja kus vilgutatakse tulesid. See on tänane tase. Uus tase tähendab seda, et meil on seal üle tuhande ruutmeetri laopinda, kus me saame teha vee-, valgus-, ja müraefekte, et simulatsioone võimalikult elutruult läbi viia," rääkis Karja.

Ukraina väed üritavad praegu murda läbi tihedate Vene miiniväljade. Ka sellistes tingimustes esmaabi andmist annaks teoreetiliselt uues keskuses simuleerida.

"See tähendaks, et me toome tuppa liiva ja paneme mingid miinisarnased asjad maha, lisame valguse ja heli, võib-olla pritsime ka natuke vett krae vahele, et teha olukord võimalikult elutruuks," tõi ta näite.

Karja ütles, et sarnaseid harjutusi tehakse ka maastikul, aga linnakus saaks neid olukordi korduvalt siseruumides läbi mängida.

Karja ütles, et keskuse asukoha valikul mängis rolli asjaolu, et läheduses paiknevad nii kaitseväe akadeemia kui ka Tartu tervishoiukõrgkool. Niiviisi saaksid meditsiinitudengid tulevikus tema sõnul ka sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe.

Raadile kolivad ka taastusravikeskus ning ravimite keskladu, mis praegu tegutsevad kas üüripinnal või siis kehvades tingimustes. Karja lausus, et taastusravikeskus asub praegu näiteks Raplamaal Seli mõisas, mida on kallis ülal pidada.

"Seli ei ole saanud pikki aastaid investeeringuid, seal on muinsuskaitsenõuded ja see kõik on meie jaoks väga kulukas. Viimased remondid on seal olnud piltlikult öeldes värvitööd," lausus Karja.

Raadile rajatav tervisekeskus võimaldab Karja sõnul taastusravi pakkuda kaasaegses keskkonnas, mis on selleks just mõeldud.

Lisaks sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusele ehitatakse Raadi linnakusse tulevikus veel ka administratiivhoone, mis sai hiljuti ka nurgakivi. Aasta lõpus saab Karja sõnul alustada aga kaitseväe kutseõppe- ja pääslahoone ehitusega. Kokku plaanib riik järgnevatel aastatel Raadi sõjaväelinnakusse investeerida rohkem kui 35 miljonit eurot.

Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ehitusleping on plaanis sõlmida selle aasta lõpus ning ehitus võiks alata järgmise aasta teises kvartalis. Keskus peaks valmima aga 2025. aasta kevadel.