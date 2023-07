Grosberg: Venemaa suudab senises tempos veel kaua jätkata

Ehkki Venemaal ei ole reservidega nii hästi kui ukrainlastel, suudab ta 1. aprillil välja kuulutatud värbamislainega tuua sõjaväkke lisaks umbes 190 000 meest, rääkis Grosberg reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul.

Ehkki värbamiskampaaniaga seadis Venemaa juhtkond eesmärgiks tuua püssi alla veel 400 000 sõjaväelast, piisaks ka plaani täitmisest ainult pooles ulatuses, et suudetakse kompenseerida senised inimaotused, mis jäävad umbes 140 000 kanti, ütles kolonel.

Grosberg rääkis, et Eesti hinnangul on Venemaa alates sõja algusest kaotanud surnute ja raskelt haavatutena, kes enam rindele ei naase, 130 000 – 140 000 sõjaväelast.

"Kui nüüd suudetakse aasta lõpuks umbes 190 000 meest lisaks värvata, siis suudetakse kaotused korvata, mis tähendab, et sõda venib, aga samas annab see Venemaa poliitilisele juhtkonnale võimaluse hoiduda mobilisatsiooni väljakuulutamisest, nagu tehti eelmise aasta septembris. Sellise värbamistempoga suudetaks hoida status quo'd, nagu see on olnud terve selle aasta jooksul," tõdes Grosberg.

Kaitseväe luurekeskuse ülem andis ka ülevaate olukorrast rindel, kus kõrvuti Ukraina edenemisega on mõnes lõigus edu saavutanud ka Venemaa.