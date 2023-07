Reservkolonel: läbimurde saamiseks on Ukrainal veel poolteist kuud

Ukraina on suutnud tungida Vene esimesse kindlustatud liini Robotni ja Verbove küla piirkonnas ja edu korral võib see viia suuremate saavutusteni, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Reservkolonel Hannes Toomsalu sõnul on läbimurde saamiseks aega poolteist kuud.

Margo Grosberg kuulub nende sekka, kes ei usu, et sõda sel aastal läbi saab. Praegu on Venemaa loonud sillapea Ukraina pool Žerebetsi jõge, Ukraina omakorda üritab ära lõigata Vene varustusteed Bahmuti all ning ületab Vene esimesi kaitseliine Robotne ja Verbove juures. Kiiret edasiminekut pole ja sügis läheneb.

"Eelmisel sügisel ja talvel Vene Föderatsioon kasutas seda aega ära selleks, et oma n-ö metsikuid kaitseliine rajada, tõenäoliselt jätkatakse sellega. Väga tõenäoliselt üritatakse ette valmistada üksusi, et hoopis ise vastupealetungile minna. Ja samamoodi teeb Ukraina," rääkis Grosberg.

Ka lääs tundub valmistuvat juba järgmiseks aastaks. USA lubatud tankid jõuavad Ukrainasse kohale sügiseks, hävitajate väljaõpe algab samuti siis. Ka osa varem lubatud lääne raskesoomusest pole veel kohal, ütles kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"On veel kuu-poolteist aega, et see läbimurre mingil põhjusel saada. Sest ukrainlaste osa relvastust ei ole veel nähtaval. Ei ole Briti Challengeri tankid kuskil osa võtnud, samuti rootslaste Stridsvagn 122 – Leopard 5 modifikatsioon – on kusagil teel, ei ole kuskil olnud näha Ukraina geolokatsiooniga pilte," rääkis Toomsalu.

Laskemoona on Venemaal rohkem ja vabatahtlike värbamisega õnnestub ilmselt katta senised inimkaotused ilma mobilisatsiooni välja kuulutamata, ütles Grosberg. Talv tuleb tema sõnul nagu eelmine.