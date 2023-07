Taliodra kasvatajad hindavad tänavust saaki keskmiseks

Osaühingus Estonia alustati taliodra koristamist esmaspäeval. Agronoom Toivo Lauk ütles, et praeguseks on kogu saak juba ka kuivatisse toimetatud.

"Meil oli talioder neljal põllul ja saak kõikus 5,5 tonnist 7,5 tonnini hektarilt. Ma arvan, et sel aastal on see meil hea saak," rääkis ta.

Viljakoristus jääb Estonias nüüd mõneks päevaks seisma, sest varane talinisu ja varane suvioder peavad veel küpsema. Samuti segavad saagikoristust sagedased vihmasajud.

Milliseks saagiaasta tervikuna kujuneb, on veel vara öelda.

"Kevadel me vaatasime, et taliviljad olid ju hästi talvitunud, kõik olid head märgid. Suvitaliviljade külvi ajal me saime ka ikkagi õiges ajaaknas külvatud. Ja nüüd põud ja külmad ikkagi mõjutasid, aga nüüd tasapisi hakkame sellest välja tulema," rääkis Lauk.

Naabrite juures osaühingus Mägede olid reedel kõik masinad ja mehed põllul. Taliodra koristamist alustati vihmahoogudega võidu kümmekond päeva tagasi. Saaginumber jääb ettevõtte juhi Raido Allsaare sõnul kolmandiku võrra madalamaks kui nii mõnelgi varasemal aastal.

"Juuli lõpp oleks pidanud olema enne jaanipäeva, aga siis me saime ikka kõvasti külma ja kuumaga pihta," ütles Allsaare, kelle sõnul on saak umbes kuus või seitse tonni.

Osaühingus Mägede loodetakse kombainid nisu- ja rukkipõllule saata nädala pärast.

Kuigi teraviljaturg on börsipõhine ja põllumees ise hinda ei määra, on Raido Allsaar seda meelt, et teraviljakasvatusega siiski veel tasub tegeleda – saagi müügiga muret ei ole.

"Meil on siin suured ettevõtted, kes on väga tublid eksportijad. Ja kodumaised tootjad nagu Tartu Mill on ka olemas, ei ole muret. Võiks tulla väike hinnatõus, mis leevendab möödunud aasta ja selle aasta kõrgeid väetisehindu. See on suurem mure, mis selle asja juures on," selgitas ta.