Palmer: suurt nõudluse kasvu ei osanud keegi ette näha

Palmer teatas ametist lahkumise plaanist tänavu juunis, eesmärgiga anda positsioon üle ettevõtte uuele juhile aasta lõpus. Peale kehvade tulemuste selgumist lahkus Palmer juba juulikuus.

"Lennundussektoris on kogu aasta esimese poole olnud suureks probleemiks see, et koroonakriisis paljud lennufirmad, aga ka tarnijad, lennukitootjad pidid töötajate arvu vähendama või töötajad lihtsalt lahkusid lennundussektorist. See oli probleem ka 2021. ja 2022. aastal, aga 2023. aasta alguses kasvas nõudlus palju suuremaks kui eelnevatel aastatel. Inimesed tahtsid rohkem lennata, lennufirmad tahtsid rohkem lennukeid, meeskondi. See põhjustas palju probleeme, kuna on väga keeruline saada hädavajalikke lennukiosasid," rääkis Palmer ERR-ile.

Palmeri sõnul jäid paljud lennud toimumata just vajalike varuosade puudumise tõttu.

Küsimusele, kas realiseerunud riske oleks saanud mullu ette näha, vastas Palmer, et nii suurt nõudluse kasvu ei osanud keegi oodata. "Kogu lennundussektoril on sama probleem. Kahjuks ei ole me ainus lennuliin, millel see probleem on. Kui näed, mis juhtus, on alati lihtne öelda, et oleks võinud teisiti planeerida, kuid see oli tegelikult üllatus," ütles ta.

Ettevõtte kahjum ei saanud Palmeri sõnul aga juulis enam nõukogule ega omanikule üllatusena tulla, kuna kahjumis oli Nordica alates jaanuarist. Nordica nõukogu esimehe David O'Brocki sõnul oli esimese kvartali kahjum planeeritud, kuna tegemist on madalhooajaga ning eeldati kahjumi tagasi teenimist kõrghooaja alguses ehk alates maikuust.

Palmer märkis, et nõukogu oli kogu aja teadlik ettevõtte käekäigust ja probleemidest teadlik juba jaanuarist ning sai igakuiseid raporteid Nordica käekäigust. "Juba jaanuaris olid meil probleemid, veebruaris, see jätkus igal kuul. Juuli oli esimene kuu, mil meie lennukid olid õhus ja opereerisid nii nagu plaanitud," rääkis ta.

Palmeri sõnul oli tal plaan minna aasta lõpust pensionile, mõistes aga nõukogu soovi tuua sisse uus meeskond probleemide lahendamiseks, otsustas ta varem lahkuda. "Mul ei olnud enam vajadust ametis jätkata."

Ettevõtte äriplaan kui selline on Palmeri hinnangul endiselt jätkusuutlik ning viimase kahe aasta jooksul oli Nordica kasumis.

"Ettevõttel on ka uued pikaajalised lepingud, mis peaksid olukorda stabiliseerima. Ma ei kahtle, et kontseptsioon töötab. See osa turust on kasvus ja areneb väga positiivselt. Kõige olulisem on hoida alles kõik lennukid meie klientide jaoks töös. See on peamine probleem," rääkis Palmer.

Kui riik peaks otsustama Nordica tulevikus erastada, on Palmeri hinnangul Nordical turul hea positsioon.