Poola asevälisminister: suhted Ukrainaga pole praegu parimad

Poola asevälisminister Pawel Jablonski ütles Poola raadiojaamale RMF24, et tulenevalt Ukraina ametiisikute väljaütlemistest ei ole suhted Ukrainaga praegu parimad. Jablonski lubas, et vestlus ukrainlastega saab olema väga aus ning konkreetne. Jablonski sõnul tajusid nad ukrainlaste sõnavõttudes mõningast emotsiooni ning kuigi sõjas olevast riigist saab aru, siis tohiks oma liitlasi rünnata.

Poola ja Ukraina kutsusid hiljuti vastastikku teineteise suursaadikud välja. Tüli kahe riigi vahel eskaleerus peale ühe Poola presidendi välispoliitika nõuniku Marcin Przydacz sõnu, milles viimane ütles, et Kiiev peaks olema Varssavile sõjatoetuse eest tänulikum. Nõuniku sõnul peab Poola valitsus kaitsma Poola põllumeeste huve viidates järgmine kuu lõppevale Ukraina toodete impordikeelule.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus üles ühtsusele ja ütles, et ei saa olla lõhesid Poola toetuses Ukrainale. Ukraina välisministeeriumi esindaja Oleh Nikolenko sõnul öeldi Poola suursaadikule, et sõnavõtud Ukraina tänamatusest on ebaõiged ja vastuvõetamatud, vahendas Reuters.

Pawel Jablonski ütles lisaks RMF24-le, et on veel palju lahendamata küsimusi Poola-Ukraina suhetes, mille hulgas ta tõi ära Volõõnia tapatalgud Teise maailmasõja ajal. Jablonski meenutas, et tollal tapsid ukrainlastest rahvuslased Teise Poola vabariigi kodanikke. Tollal kuulus see ala kuni Teise maailmasõja alguseni sõdadevahelise Poola vabariigi koosseisu ning seal elas nii poolakaid kui ka ukrainlasi.

Poola on alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale olnud üks suurimaid Ukraina abistajaid saates oma naaberriigile suures koguses sõjalist ja muud abi.