Soome valitsus tahab lubada ravimite müüki tavapoodides

Uus Soome valitsus on võtnud eesmärgiks apteegireformi, mille mõte on lihtsustada ravimite müüki lubades neid müüa ka tavapoodides. See peaks valitsuse hinnangul ravimite hindasid konkurentsi tekitades alandama. Samas on reformi suhtes patsiendiohutusele rõhudes kriitilised nii apteekrid kui ka arstid, vahendas Yle.

Soome arstide liidu poliitikaloome eest vastutav Heikki Pärnänen peab ideed lubada käsimüügiravimite müüki toidupoodides lausa vastutustundetuks. Pärnäneni sõnul vajavad inimesed nõu eelkõige käsimüügiravimite kohta ja seda rohkem kui retseptiravimite osas.

Soome lähiriikidest saab mõningaid ravimeid tavapoodidest osta nii Rootsis, Taanis kui ka Norras, kirjutas ravimiohutuskeskus Fimea. Samas näiteks Rootsis eemaldati paratsetamool tavapoodidest, kuna selle liigtarvitamine põhjustas kümme aastat tagasi mitmeid mürgitussurmi.

Lisaks käsimüügiravimite müügi reeglite leevendamisele uurib Soome valitsus, et kas oleks võimalik lubada apteeke, mis tegutsevad ainult veebis omamata füüsilist apteeki. Rootsis näiteks on eraldi veebiapteegi litsents. Peale võimaliku apteegireformi mõjutab soomlasi ka ravimite maksumäär, mis tõuseb kümnelt protsendilt 14 protsendile.

Sarnaselt Soomele on ravimeid lubatud müüa ainult apteekides nii Eestis, Prantsusmaal kui ka Kreekas.