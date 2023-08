Riisalo: EISA juhi kohale on tulemas värskeid tugevaid kandidaate

Alates märtsi lõpust juhita olnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) ehk EAS-i ja Kredexi ühendasutuse juhi kohale on tulemas uusi tõsiseltvõetavaid kandidaate, kellega nõukogu lähiajal kohtub, ütles majandusminister Tiit Riisalo ja rõhutas, et juhti ei vali minister, vaid nõukogu.

Eelmisel nädalal edastas "Aktuaalne kaamera", et EISA-l pole mais alanud juhiotsingutel õnnestunud hoolimata suurest hulgast kandidaatidest senini sobivat juhti leida.

Tiit Riisalo ütles ERR-ile, et kahe asutuse ühendamine ei ole seni piisavalt ladusalt läinud, aga seda, mis tehtud, enam muuta ei saa ja pigem tuleb vaadata ettepoole.

"Tuleb lihtsalt paremini juhtida ja uue juhi leidmine on oluline protsess. Minister ei vali EISA juhatuse esimeest, seda teeb nõukogu. Ma ei peaks seda ka mõistlikuks, oleme need strateegiad nii üles ehitanud, aga loomulikult hoiame protsessil silma peal, sest see on oluline. MKM-il on oma esindajad nõukogus ja nemad ongi meie silmad, kõrvad ja hääl, kelleks antud juhul asekantsler Sille Kraam," lausus ta.

Ministri sõnul on kulunud piisavalt aega ja protsessiga tuleb edasi minna, kuid asutus on liiga oluline, et juhikandidaadile seatavaid nõudeid vähendada.

"Siis ka ei tule head nahka. Aga tean ka seda, et orbiidil on häid kandidaate," kinnitas Riisalo, kelle kinnitusel on tegu uute tõsiseltvõetavate inimestega, kes pole senises valikus kaalumisel olnud. "Nii nõustav firma, kes aitab otsida kui ka nõukogu lähiajal kohtub nendega."

EISA nõukogu esimees Kristi Tiivas loobus üle-eelmisel nädalal oma senisest positsioonist, mis annab talle võimaluse ise juhi kohale kandideerida ning mitmed allikad väitsid "Aktuaalsele kaamerale", et Tiivas kavatseb seda ka teha. Tiivas ise ütles, et pole veel kandideerimise kohta otsust teinud.

Selle väite kohta märkis majandusminister, et meil on vaba maa ja inimesed langetavad oma otsused ise.

"Kui konkurss veel käib, siis on tal võimalik kandideerida, aga kindlasti pole nii olnud, et seda kuidagi algusest peale oleks sätitud niimoodi. Kõik otsused, mis puudutavad juhivalikut, on nõukogus konsensuslikult läbi arutatud. Seal on nii palju liikmeid, pole ju ühest-kahest liikmest koosnev nõukogu," rääkis ta.

Riisalo lisas, et küllap on olnud ühtne arusaam, kes sobib ja kes mitte ja kui Tiivas soovib kandideerida, on tal selleks nõukogu esimehe kohalt tagasi astununa kahtlemata võimalus.

"Milline on tõenäosus [et ta sellele kohale valitakse], otsustavad juba need inimesed, kes valikuid teevad, ja nõukogu," tõdes Riisalo.

EISA uue juhi otsingutel on kolme kuu jooksul ainuüksi personaliotsingufirma käest läbi käinud ligi 200 kandidaadi elulookirjeldused.