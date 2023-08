Ukraina armee teatel teevad nad Melitopoli ja Berdjanski suunal edusamme

Oluline teisipäeval, 8. augustil kell 16.50:

- Ukraina väed tungivad Melitopoli ja Berdjanski suunal edasi;

- Ametnikud: 78 Ukraina päästjat on hukkunud raketirünnakutele reageerimisel;

- Ukraina saatis oma uue drooni katsetamiseks lahingualale;

- Vene sõjablogijad teatasid uuest Ukraina dessandist üle Dnipro jõe;

- Venemaa rünnakus Donetski elumajale hukkus kaheksa;

- Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnakus kaks inimest;

- USA valitsus küsib sügisel Kongressilt lisarahastust Ukrainale;

- USA teatab teisipäeval uuest sõjalise abi paketist;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit, 10 tanki ja 19 suurtükisüsteemi.

Ukraina väed tungivad Melitopoli ja Berdjanski suunal edasi

Ukraina sõjaväel on õnnestunud Melitopoli ja Berdjanski suunal edasi liikuda, vahendas teisipäeval Unian.

Sõdurid sisenesid okupantide esimesse kaitseliini, ütles tele-eetris Tauria operatiivväerühma asejuht strateegilise kommunikatsiooni alal Serhi Kuzmin.

Ta märkis, et teisipäeval jätkavad Ukraina üksused Melitopoli suunal pealetungi Robotõne piirkonnas (Zaporižžja oblast). "Selles suunas on teatud edusamme, sadu meetreid," ütles Kuzmin.

Tema sõnul jätkub rünnak ka Berdjanski suunal, ka seal on edusamme.

Kuzmin märkis, et Ukraina sõjaväelased sisenesid Venemaa esimesse kaitseliini. "See on väga keeruline, meie vägi surub sellest läbi, me liigume edasi. Seda liikumist pärsivad miiniväljad ja õhujõudude nappus," ütles ta.

Tauria väerühma aseülem ütles, et venelased on selle territooriumi väga tihedalt mineerinud – seal on palju miinivälju, miinitõkkeid, mineeritud on pea kogu ala. Samas lisas ta, et seal on ka insenertehnilisi tõkkeid nagu punkrid, betoonkonstruktsioonid, tankitõrjekraavid.

Kuzmini sõnul on seal palju Vene sõjaväelasi, kelle hulk ja kvaliteet muutub. Väljaõppinud venelasi on tema sõnul rohkem, kaasatakse teise liini reserve ning eelkõige on lisandunud merejalaväge, õhudessantüksusi ja eraldi tegutsevad eriüksused.

Ametnikud: 78 Ukraina päästjat on hukkunud raketirünnakutele reageerimisel

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist on raketirünnakute tagajärgedega tegelemisel saanud vähemalt 78 Ukraina päästjat surma ja 280 haavata, ütles riigi päästeteenistuse pressiesindaja kolonel Oleksandr Horunžõi.

Ka hiljutises topeltraketirünnakus Pokrovski linnas said päästetöötajad vigastada, kui neist esimesele rünnakule reageerisid. Horužnõi sõnul sai riikliku päästeteenistuse Donetski oblasti piirkonna asejuht Andri Omeltšenko surma.

Venemaa väitel tabas ta Pokrovskis sõjaväe juhtimispunkti

Venemaa kaitseministeeriumi väitel tabasid Vene väed Ukrainas Pokrovski linnas sõjaväe juhtimispunkti.

Kohalike Ukraina ametnike sõnul seal armee üksusi ei paikne.

Ukraina saatis oma uue drooni katsetamiseks lahingualale

Pärast tagalakatseid saadeti Ukraina uus droon SpyGun katsetamiseks lahingualale, teatas riigi kaitseministeeriumi luurepeavalitsus Uniani andmetel.

Droon on mõeldud süvaluureks, kuid vajadusel saab seda kasutada ka tulejuhtimiseks.

"Drooni lõid ettevõtja ja vabatahtliku Juri Holiku ning tennisisti ja nüüdse Ukraina sõjaväelase Serhi Stahhovski algatusel Ukraina insenerid ja disainerid," märkis luurepeavalitsus.

Ukraina luure teatel koosneb kompleks kahest droonist ja maapealsest juhtimisjaamast. Luuredroon suudab töötada kuni poolesaja kilomeetri kaugusel, sel on elektrooniliste sõjapidamise häirete eest kõrge kaitsetase.

Ministeerium selgitab, et SpyGun on varustatud ka lähtepunkti automaatse tagasipöördumise süsteemiga ning head aerodünaamilised omadused võimaldavad sel liuelda valitud marsruudil väljalülitatud mootoriga, säästes akut.

Droon suudab maandumata lennata kuni 160 minutit kuni 1500 meetri kõrgusel, töökõrgus 500-600 meetrit, kiirus 90 kilomeetrit tunnis. See on varustatud veebikaamerate ja GoPro'ga.

Luurepeavalitsus märkis, et droon SpyGun on suhteliselt odav ja kiiresti valmistatav lihtsa korpusedisainiga, mis muudab selle töö ajal taevas märkamatuks.

Vene sõjablogijad teatasid uuest Ukraina dessandist üle Dnipro jõe

Vähemalt kolm Vene sõda pooldavat kontot teatas Ukraina sõdurite maabumisest Dnipro jõe vasakkaldale Kozaši Laheri kandis. Väidetav dessandikoht asub Hersoni linnast märgatavalt põhja pool ning Nova Kahhovkast lõuna pool, olles Oleškõ liivaväljade rahvuspargi kandis, vahendas BBC venekeelne teenistus.

Hersoni oblasti ebaseadusliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Saldo teatel suudeti Ukraina dessantväed hävitada, kuid seda väidet pole võimalik kinnitada.

Ukraina dessandist teatas ka Bildi ajakirjanik Julian Röpke, kes enda sõnul teadis läbi allikate juba varem sellisest plaanist.

Surprise! Ukr special forces landed on the left bank of the Dnipro, W of Kozachi Lageri.

I was informed on the planned raid 2 days ago, but for obvious reasons couldn't talk. So far, it seems to be a probing attack, done w/speed boats. But Russians got a taste of what will come. pic.twitter.com/fRME1dn6Jn — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 8, 2023

Vene raketirünnaku tagajärjed Pokrovskis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Danilov: Ukraina saab Vene territooriumi rünnata oma relvadega

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov kinnitas Ukraina televisioonis Ukraina suutlikkust rünnata rahvusvahelist tunnustatud Vene Föderatsiooni pinnal asuvaid suhtmärke enda relvastusega. Oma okupeeritud alade vabastamiseks aga soovib Ukraina partnerriikidelt nende pikamaa relvastust, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa rünnakus Zaporižžja oblastile hukkus üks inimene

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni ülema Juri Malaško sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa pommitamise tõttu üks inimene ja veel üks sai viga.

Ukraina peastaap teatas Vene vägede rünnakute tõrjumisest Bahmuti suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tegid Vene väed edutud rünnakud Bahmuti suunal Ukraina positsioonide vastu. Rünnakud toimusid Andrijivka, Kurdjumivka ja Družba kandis Donetski oblastis.

Kupjanski suunal hoidsid Ukraina üksused kaitset ning tõrjusid Vene vägede rünnakud ka Avdijivkale ja Marijinkale. Samuti tegid Vene väed edutud katsed taastada oma positsioone Robotõnes Zaporižžja oblastis.

Peastaabi teatel jätkavad Ukraina väe pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunal. Ööpäeva jooksul hävitasid Ukraina väed ühe Vene Ka-52 sõjakopteri ning kaks Vene luuredrooni.

Pokrovsk Donetski oblatis peale Venemaa raketirünnakud Autor/allikas: SCANPIX/Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS

Venemaa rünnakus Donetski elumajale hukkus kaheksa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises Venemaa raketirünnakust Donetski oblastis asuvale Pokrovskile. Zelenski sõnul kasutas Venemaa elupiirkonna ründamisel Iskander rakette. Rünnakus hukkus oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul kokku kaheksa inimest, sh viis tsiviilisikut.

Ukraina presidendi sõnul hukkus ka Ukraina riikliku päästeteenistuse Donetski haru asejuht kolonel Andri Omelšenko. Omelšenko hukkus kui Venemaa ründas sama juba rünnatud kohta uuesti, tabades seega päästetöötajaid. Kokku hukkus rünnakus kaks päästjat ja üks sõjaväelane, vahendas Reuters.

Pizza place Corleone in Pokrovsk, a frequent spot for volunteers and foreign journalists, appears to be a target, much like Rio pizza in Kramatorsk. Only Corleone is located on the ground floor of the residential building. Russia was fully aware and attacked. pic.twitter.com/Kt0M1cW0Xe — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 7, 2023

Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnakus kaks inimest

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Oleh Sinehubovi sõnul tegid Vene väed Kupjanskile esmaspäeva õhtul õhurünnaku, milles hukkus kaks inimest ja veel seitse sai viga. Esialgsetel andmetel hukkus kaks arsti. Samuti sattusid rünnaku alla kohapeale läinud päästetöötajad.

USA valitsus küsib sügisel Kongressilt lisarahastust Ukrainale

USA armee varade soetusjuht Doug Bush ütles esmaspäeval, et Bideni administratsioon valmistab sügiseks ette rahaeraldise soovi Kongressile esitamiseks, vahendas CNN.

USA kiitis nädalavahetusel heaks Abrams tankide saadetise Ukrainale

Nädalavahetusel kiideti heaks esimene saadetis Ukrainale lubatud USA Abrams tanke Euroopasse saatmiseks. Koos tankidega läheb Ukrainasse ka vastav moon, tankide varuosad, kütusetehnika ja remondirajatised. USA alustas Ukraina sõduritele Abrams tankide väljaõpet maikuu, meenutas CNN. USA on lubanud Ukrainale kokku 31 Abrams tanki ning need jõuavad Ukrainasse sügise algul.

USA teatab teisipäeval uuest sõjalise abi paketist

Reutersiga suhelnud USA valitsusametnike sõnul teatavad Ameerika Ühendriigid teisipäeval uuest sõjalise abi paketist Ukrainale. Rahaeraldis on osa Pentagoni eelmiste abipakettide ülehindamise avastamisest tingitud 6,2 miljardist dollarist. Pentagon teatas maikuus, et on ekslikult hinnanud rahalises väärtuses üle Ukrainale saadetava sõjatehnika väärtust.

Briti luure: Putin tahab tugevdada Rosgvardiat režiimi kaitseks

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses rindeülevaates juhiti tähelepanu Vladimir Putini poolt 4. augusil allkirjastatud seadusele, mille kohaselt saab Vene Rahvuskaart ehk Rosgvardia endale raskerelvastuse.

Kuigi Rosgvardia ei mänginud Prigožini juhitud Wagneri grupeeringu mässu mahasurumisel olulist rolli, siis tugevdab Kreml Rahvuskaardi varustamist kindlustamaks Vene režiimi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Tj6ltVfGz5



#StandWithUkraine pic.twitter.com/adLQLpxmH0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 8, 2023

Putin võib Türgit augusti lõpus külastada

Türgi meedia teatel võib Vene president Vladimir Putin külastada augusti lõpus Türgit. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit, 10 tanki ja 19 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 250800 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4254 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 8278 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 312 (+1);

- suurtükisüsteemid 4996 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 709 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 468 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4158 (+4);

- tiibraketid 1377 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7460 (+9);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 737 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.