Politsei piiras autode ligipääsu Narva tanki endisele asupaigale

Narva ja Narva-Jõesuu vahelisele Hiiemetsa maanteele kunagise punatanki asukoha lähedale oli teisipäeva hommikuks paigutatud peatumist keelavad ja kiirust 30 km/h piiravad liiklusmärgid. ERR-i Narva korrespondendi Sergei Stepanovi sõnul on paigaldatud ka tõkkepuud, mis takistavad sõidukite sisenemist alale, kus varem seisis tank-monument.

"Politsei ei piira autode ja jalakäijate liikumist Narva linnas. Küll aga rääkisime kohalike võimudega kahest kohast - Narva sadamast ja tanki endisest asukohast - kus võib sel päeval olla tavapärasest rohkem inimesi ning soovitasime liiklusohutuse tagamiseks parkimist piirata," ütles ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee Narva politseijaoskonna ülem Indrek Püvi.

Peatumise keelumärk ja kiiruspiirang Narva punatanki endisest asukohast mööduval maanteel

Narva linnavalitsus lisas, et kuni 10. mai hommikul kella üheksani muudetakse liikluskorraldust Sadama teel ja Narva ja Narva-Jõesuu vahelisel maanteel.

"Liiklejate, eelkõige jalakäijate ohutuse tagamiseks keelatakse autode peatamine. Liiklusmärkide nõuete täitmist jälgivad politsei ja Narva linnavalitsuse korrakaitseteenistus," teatas valitsus.

Venemaa tähistab 9. mail Natsi-Saksamaa üle Teises maailmasõjas saavutatud võidu aastapäeva, millest on kujunenud riigi agressiivse ideoloogia üks nurgakivisid. Püha tähistatakse laialdaselt ka teistes endiste Nõukogude Liidu vabariikides ning mujal, kus elab suurem vene kogukond. Tähistamisel kantakse sageli Vene riigilippe ja punalippe ning Georgi linte, mida kasutab oma propagandas ka Kreml. Eesti on need kui agressioonisümbolid oma territooriumil keelustanud.