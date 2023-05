Siseminister sundvõõrandab Narva tanki aluse maa

Siseministri 22. mai käskkirjaga antakse Narva linnale kinnistu valduse vabatahtlikuks üleandmiseks tähtaeg 30 päeva alates otsuse kättesaamisest. Samas võib käskkirja peale esitada kaebuse Tallinna halduskohtule 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemise kuupäevast.

Siseministeerium saatis mullu 2. detsembril Narva linnavalitsusele teavituse kinnistu avalikes huvides omandamise menetluse algatamise kohta.

Narva linnavalitsus saatis 15. detsembril siseministeeriumile vastu kirja, milles esitas täpsustavaid küsimusi ning teavitas, et linnavalitsus teeb vastu ettepaneku vahetada kinnistu riigi omandis oleva seitsme kinnistu vastu.

Linnavalitsus põhjendas seda asjaoluga, et Narva tegeleb vananenud elamufondi probleemi lahendamisega ning et linnal on seoses spetsialistide (õpetajad, arstid, meditsiiniõed, insenerid, keskastme juhid) korterite puudusega nõudlus üüripindade järele, kuid puudub võimalus sobivat elamispinda pakkuda. Ülalnimetatud kinnistud on kaetud detailplaneeringuga, mis sobiks linnavalitsuse hinnangul elamute ehitamiseks.

Siseministeerium vastas 13. jaanuaril, et ei nõustu kinnistute vahetamise ettepanekuga, kuna soovitud kinnisasjad on keskkonnaministeeriumi valitsemisel. Siseministeerium soovitas linnavalitsusel taotlusega otse keskkonnaministeeriumi poole pöörduda.

23. jaanuaril edastas siseministeerium Narva linnavalitsusele Kaanon Kinnisvarabüroo poolt koostatud eksperthinnangu, mille alusel on kinnistu

turuväärtus 1 940 eurot ning et siseministeerium soovib kinnistu nimetatud summa eest võõrandada. Ühtlasi palus siseministeerium, et Narva linnavalitsus vastaks pakkumusele hiljemalt 6. veebruaril.

6. märtsil saatis siseministeerium uue päringu Narva linnavalitsusele, milles soovis teada, kas Narva linnavolikogu on siseministeeriumi kinnistu omandamise

ettepanekut arutanud ning selles osas otsuse langetanud. Ühtlasi soovis siseministeerium teada, kas Narva linnavalitsus on nõus 23. jaanuaril saadetud ettepanekus toodud turuväärtuses kinnistu siseministeeriumile võõrandama. Siseministeerium palus Narva linnavalitsusel pöördumisele vastata hiljemalt 20. märtsil ning lisas, et nimetatud kuupäevaks vastamata jätmisel alustab siseministeerium sundvõõrandamise menetlusega.

Narva Linnavalitsus vastas siseministeeriumi pöördumisele 17. märtsil ning andis teada, et volikogu pole kinnistu võõrandamisega seonduvalt oma seisukohta kujundanud ja et ka järgmisele, so 23. märtsil toimuva volikogu istungi päevakorda ei ole nimetatud küsimust lisatud.

Sellepeale otsustas siseministeerium, et kuna Narva linnavalitsus ei ole menetluse kestel suutnud siseministeeriumi kinnistu omandamise ettepanekus esitada seisukohta ning viimase teavituse kohaselt ei ole seda küsimust Narva linnavolikogu istungi päevakorda arvatud, tuleb piiritaristu väljaehitamiseks

kinnistu sundvõõrandada.

Valitsuskabineti 10. novembri 2022. aasta nõupidamisel tehti põhimõtteline otsus mehitamata õhusõidukite tuvastamise ja tõrje võimekuse loomine välispiirile. Narva linna omandis olev kinnistu asukoht on siseministeeriumi hinnangul hea jõepiiri seireks tehniliste lahendustega, kuna see võimaldab jälgida pikki vahemaid. Parema tulemuse saamiseks on vajalik rajada kinnistule mast, millele paigaldatakse tehnilised seadmed, sh radar.