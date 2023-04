Fotod: Narva eemaldas tanki endisesse asukohta tekkinud vaenuliku grafiti

Grafiti avastati politsei teatel reede varahommikul. Narva linnapea Katri Raik teatas õhtul peale kella nelja sotsiaalmeedias, et grafiti on müürilt eemaldatud.

Venekeelne tekst, mis Narvas müürile maaliti, tähendab tõlkes: "Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib".

Samade sõnadega ähvardas Tatarski mullu septembris Ukraina toetajaid Kremlis toimunud vastuvõtul salvestatud videos.

"We will defeat everyone, we will kill everyone, we will rob everyone. Everything will be as we like": this video was recorded by the pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarsky from the Kremlin hall. pic.twitter.com/YU8R7Dl0fI