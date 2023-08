Tootsi tuulepark sai nurgakivi

Tootsi tuulepargi algus ulatub rohkem kui kümne aasta taha, kui valitsus tegi siis veel tegutsevatele maavalitsustele ülesandeks leida alasid, kuhu saaks tuuleparke rajada. Pärnu maavanem oli siis Andres Metsoja, kes on pärit Kaisma vallast, mille alla Tootsi kuulus. Koos toonase Tootsi vallavanema Kalev Kaljustega tegidki nad ettepaneku Tootsi kunagistele turbaväljadele tuulepark rajada.

"See areng on läinud kogukonna mõttes isegi kergesti, need lepped ei ole tulnud keeruliselt. Kuigi bürokraatia masinavärk on jahvatanud omasoodu kuni sinnamaani, et kõik otsused on vaidlustatud kohtus," rääkis praegune riigikogu liige Andres Metsoja.

Nüüd aga käib Tootsi tuulepargi rajamine täie hooga.

"Tegemist on kõige suurema Eesti taastuveneriga investeeringuga. Tuulepargi investeering kokku oli 305 miljonit, päikesepargil 45 miljonit. 350 miljonit on oluline summa, et Eestis oleks tulevikus hea elada," ütles Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

Tema hinnangul peaks elektri tootmine tuulest oluliselt kasvama, et Eesti täidaks oma eesmärgi muutuda 2030. aastaks elektrit eksportivaks riigiks.

"Tegelikult on nii, et aastaks 2030 ehk seitsme aasta jooksul peaks kaheksa sellist parki veel tulema, nii et me oleme alles alguses. Esimesed tuulikud peaksid elektrit tootma järgmise aasta septembris, lõplikult valmib tuulepark 2025. aasta esimeses kvartalis," rääkis Kärmas.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe ütles, et Tootsi kogukonnale on tuulepark kõige olulisem ja tänu odavale elektrienergiale saab seal tulevikus suuri asju ette võtta.

"Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega me peame läbirääkimisi esimeste rentnikega meie uues tööstuspargis. Me otsime kõiki, mis on seotud roheenergiaga. Näiteks praegu, kellega me peame läbirääkimisi, on seotud seenekasvatuse, tomati- ja kurgikasvatuse ning kalakasvatusega. Kui läheb õnneks, siis Eesti rahvas kuuleb sellest," ütles Mäe.