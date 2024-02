Sopi-Tootsi tuulepargis on tuulikute paigaldamiseks vajalikud eeltööd tehtud

Baltikumi suurimas, Pärnumaal ehitatavas Sopi-Tootsi tuulepargis on valminud kõik tööd, mis vajalikud tuulikute paigaldamiseks. Ehitustööd on aga valmistanud muret kohalikele elanikele.

Sopi-Tootsi tuulepargis on valmis saanud kõik maaparandussüsteemid ja kraanaplatsid, ehitatud on rohkem kui 30 kilomeetrit teid ja ligi 200 kilomeetrit kraave. Kokku 38 tuuliku vundamendist on betoneeritud 34 ja ollakse valmis tuulikuosade tarneks.

"Esimene laev jõudis labadega juba detsembri lõpus Paldiski sadamasse, teine laev torniosadega on Indoneesiast siiapoole teel. /.../ Kui on piisav kogus osi Paldiskisse tarnitud, siis kusagil märtsikuu sees me alustame öiste hiigelveostega liikumist Paldiskist siia, Tootsi poole," rääkis Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi.

Tuulikute vundamentide rajamiseks on kulunud ligi 3700 autokoormatäit betooni. Tihe raskveokite liiklus on aga põhjustanud kohalikele ka muret ja rahulolematust.

"Inimeste rahulik elu siin, Tootsis või mujal piirkonnas, kust need kallurid läbi on sõitnud, on häiritud. Inimesed ei julge liikuda tee ääres, kuna veoste arv on äärmiselt suur olnud. Teed lagunevad, teed on sopased, tolmukihi all. Need on need probleemid, mis on esile kerkinud," selgitas Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit.

"Selliste massvedude puhul nagu meil selles suurprojektis on, tõesti teed saavad kahjustada. Aga me oleme ka vallaga kokku leppinud, et kevadel maikuus me teeme korda Tootsi alevit läbiva Tööstuse tänava ja lisaks sellele me oleme rajanud läbi Tootsi raba läbipääsutee, mis lühendab Tootsi elanike sõitu Tallinna umbes 20 kilomeetri võrra," ütles Lillemägi.

Sopi-Tootsi tuulepark avatakse selle aasta lõpus ja selle tootmine katab ära ligi 200 000 Eesti kodumajapidamise elektritarbimise.

Tuuleparke kavandatakse Eestis kokku 31 omavalitsuses.