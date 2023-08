Saudi Araabia ja Iisrael püüavad kõnelustes suhteid parandada

Iisrael ja Saudi Araabia peavad kõnelusi suhete normaliseerimiseks. Kokkulepe kahe riigi ning USA vahel võidakse paika panna järgmise üheksa kuni 12 kuu jooksul, kuid kõnelused on alles algusjärgus.

Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia on üldiste printsiipide tasandil jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt tunnustab Saudi Araabia Iisraeli riiki ning vastutasuks teeb Iisraeli parempoolne valitsus järeleandmisi palestiinlastele. Samuti annaks USA sama leppe kohaselt Saudi Araabiale julgeolekutagatisi ja jagab tehnilisi teadmisi tuumaenergiast, kirjutas The Wall Street Journal.

USA valitsusametnike sõnul võidakse täpsemalt kokku leppida järgmise üheksa kuni 12 kuu jooksul. Kõneluste kiirendamiseks kohtus USA rahvusliku julgeoleku nõunik hiljuti Jeddah's Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga. Samas hoiatas Politico, et kokkulepe pole veel kaugeltki sõlmitud ning palju kõnelusi on veel ees.

Saudid tahavad kõneluste käigus Iisraelilt märkimisväärseid järeleandmisi, mis toetaks eraldi Palestiina riigi loomist. Samas survestab USA Saudi Araabiat, et viimane piiraks oma suhteid Hiinaga. Näiteks tahavad Ameerika Ühendriigid kinnitusi, et kuningriik ei luba Hiinal Saudi Araabia pinnale rajada sõjaväebaase. Samuti tahab USA Huawei tehnoloogia kasutamise piiramist ning et saudid kasutaks ka edaspidi nafta müügil USA dollareid, mitte Hiina raha.

The Wall Street Journal kirjutas, et leppe võimalikkust tajuti nii Washingtonis, Riyadhis kui ka Jerusalemmas, kuid samas tahab Bideni administratsioon ehitada üles regionaalset julgeolekuliitu, mis suudaks tegeleda Iraaniga piiratud USA toetuse najal.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman on samas andnud märku, et tal pole kokkuleppe sõlmimisega kiiret, eriti arvestades praeguse Iisraeli valitsuse poliitikat ning selle vastuseisu iseseisvale Palestiina riigile. Samas võib kokkuleppe osas väljendada skepsist ka USA Kongress. Mitmed USA poliitikud mäletavad, kuidas bin Salmani suunamisel tapeti Istanbulis ajakirjanik Jamal Khashoggi. Samuti nõuaks ametlik julgeolekukokkulepe Saudi Araabiaga USA senati heakskiitu.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby rõhutas samuti, et seni ajakirjanduses kajastatu jätab mulje, nagu kõnelused oleksid kaugemale edenenud, kui nad tegelikult on.