EISA nõukogu koguneb uue juhi küsimust arutama kuu lõpus

"On hea meel, et praeguseks on huvi konkursi vastu olnud pigem suur ning loodetavasti saame valida esitatud kandidaatide hulgast organisatsioonile väärika juhi," ütles ERR-ile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sille Kraam.

See, kas 30. augusti nõukogu koosolekul tuleb ka uue juhi ametisse kinnitamine päevakorda, sõltub Kraami sõnul intervjuude tulemustest. "Hetkel on seda veel vara öelda," sõnas ta.

Konkursile on võimalik avaldusi esitada kuni 18. augustini ja kokkuvõtte konkursist avaldatakse konkursi tulemustega, kui eeldatavasti on selgunud ka edukas kandidaat.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) ehk EAS-i ja Kredexi ühendasutus on olnud märtsi lõpust juhita. EISA uue juhi otsingutel on ainuüksi personaliotsingufirma käest läbi käinud ligi 200 kandidaadi elulookirjeldused.

Juuli lõpus teatas EISA nõukogu senine esimees Kristi Tiivas oma positsioonist loobumisest. See annab talle võimaluse ise juhi kohale kandideerida ning mitmed allikad on väitnud ERR-ile, et Tiivas kavatseb seda ka teha.

Tiivas ütles teisipäeval ERR-ile, et pole veel kandideerimise kohta otsust teinud.

"Ma olen kommenteerinud neid teemasid, ma ei ole hetkel otsustanud. Minu teada veel konkurss käib," sõnas Tiivas.

Küsimusele, miks Tiivas EISA nõukogust lahkus, vastas ta, et on varasemalt selle kohta juba kommentaari andnud. 4. augustil ütles Tiivas "Aktuaalsele kaamerale", et olukorras, kus ta potentsiaalselt kaalub kandideerimist, ei oleks olnud ei mõistlik ega eetiline jätkata tööd nõukogus.

ERR küsis Tiivaselt ka kommentaari selle kohta, et kuivõrd tema nõukogu esimeheks oleku ajal praagiti konkursilt välja ca 200 kandidaati, siis kas tema võimalikul juhatuse esimeheks kandideerimisel võib näha huvide konflikti ohtu.

"Teate, kogu valikut, kandidaatide valikut ja kandidaatide intervjueerimist viis läbi nõukogu in corpore. See ei olnud ainult mina, see oli nõukogu in corpore. Seetõttu, kuna ma ise ei ole enam EISA nõukoguga seotud, siis ma palun teil suunata need küsimused tänase nõukogu poole," vastas Tiivas.

Asekantsler Sille Kraam võimalikku huvide konflikti ohtu Tiivase juhatuse esimeheks kandideerimise puhul ERR-ile ei kommenteerinud.