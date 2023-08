Läti tühistas Valgevene hübriidohu tõttu piirivalvurite puhkused

Läti-Valgevene piirile paigutatakse üha kasvava hübriidohu tõttu täiendavaid piirivalvureid, teatas teisipäeval Läti piirivalveamet.

Otsus langetati Valgevenest lähtuva hübriidohu tõttu, mis on viimastel päevadel järsult kasvanud. Läti-Valgevene piiril on tuvastatud 96 illegaalse piiriületuse katset. Samuti on märgata, et ebaseadusliku rändevoo organiseerimisega on üha enam seotud Valgevene võimud.

Ohutaseme tõusu tõttu on piirivalvurite puhkused peatatud ja juba puhkusele läinud piirivalve töötajad kutsutakse tagasi. Läti piirivalve palub lisatoetust ka relvajõududelt ja politseilt.

Sel aastal on Läti piiril ära hoitud 5799 inimese ebaseaduslik riiki sisenemise katse. 292 inimest on humanitaarkaalutlustel üle piiri lubatud.

Läti valitsus teatas eelmisel nädalal, et asendab ebaseadusliku migratsiooni surve tõttu varem kehtestatud ja korduvalt pikendatud eriolukorra Valgevene piiril tugevdatud piirivalverežiimiga.

Tugevdatud režiim kehtib kuus kuud 11. augustist kuni 2024. aasta 10. veebruarini.