Kõlvart avalikustas oma toetajad Keskerakonna juhatusse

Kõlvarti toetuseks kandideerivad Keskerakonna juhatusse Marika Tuus-Laul, Andrei Korobeinik, Lauri Laats, Anneli Ott, Vladimir Svet, Mihkel Undrest, Yana Toom, Jaan Toots ja Vadim Belobrovtsev. Aukohtu esimehe kandidaadiks esitati Kalle Klandorf.

Teine Keskerakonna juhi kandidaat Tanel Kiik avalikustas enda toetajad juuli lõpus. Kiike toetavad ja juhatusse kandideerivad Maria Jufereva-Skuratovski, Jüri Ratas, Jaak Aab, Taavi Aas, Triin Varek, Enn Eesmaa, Andre Hanimägi, Ester Tuiksoo ja Jaanus Karilaid.

Keskerakonna praegune esimees Jüri Ratas ise erakonna juhiks enam ei kandideeri.

Juuli alguses ütles Ratas, et ettevõtja Parvel Pruunsilla 300 000 euro suuruse annetuse tagasilükkamine Kõlvarti ettepanekul näitab erakonnasisest võimuvõitlust ning seda, et erakonna juhatus on lõhki.

Selle järel otsustas Keskerakonna juhatus kokku kutsuda Keskerakonna 20. erakorralise kongressi 10. septembril Paides.