Ratas: Keskerakonna juhatus on lõhki

"Minu ettepanek erakonda selle annetuse toel tugevdada hääletati juhatuses maha. Mihhail Kõlvarti ettepanekul, häältega 9:7, see raha tagastatakse," kirjutas Ratas erakonnakaaslastele saadetud kirjas.

Ratas märkis, et mingeid veenvaid argumente raha tagastamiseks juhatuses ei kõlanud.

"Võtsime annetajaga ühendust ja saime kinnitust, et tegemist on maailmavaatelise annetusega toetamaks pikaajalist Keskerakonna rahvastiku- ja perepoliitikat. Tegemist on ettevõtjaga, kes on toetanud pea kõiki parlamendierakondi ning toetas ka nüüd neid erakondi, kes peretoetuste säilimise eest seisid."

Ratase sõnul tegi ta Keskerakonna juhatusele ettepaneku annetus vastu võtta ja algatada erakonna lisaeelarve protsess ja tugevdada annetuse baasil nii erakonna tegevust kui ka maksta tagasi riigikogu valimistega tekkinud võlad.

"Minu arvates on annetuse tagastamise taga erakonnasisene võimuvõitlus ja tehtud erakonnale kahjulik otsus. See näitab, et erakonna juhatus on lõhki ja minu kohustus erakonna esimehena on teha kõik selleks, et erakond püsiks koos. Sellest tulenevalt palun juhatuse, riigikogu fraktsiooni, piirkondade juhatusi ja erakonna volikogu liikmeid erakorralisele koosolekule Teamsis homme, 7. juulil kell 16, et arutada erakonna tulevikku," teatas Ratas erakonnakaaslastele.

Ratas ütles pärast kirja avalikuks saamist ERR-ile, et mõnede erakonnaliikmete mõte on see, et mida keerulisem ja raskem on Keskerakonna seis, seda parem.

"Mina nii ei arva. Ja selliselt nagu see, me väga pikalt erakonna tuleviku teed rajada ei saa. /.../ Erakond on päris nurka surutud. See segab selgelt erakonna igapäevast toimimist. Erakonnal oli ju volikogu ja see otsustas küll ühehäälse ülekaaluga, et ei taha erakorralist kongressi. Ja ma eeldasin, et sellest erakonnakaaslased lähtuvad. See tuli või lõke pole edasi pobisenud, vaid põleb edasi leegiga. Aga see Eesti suurimale ja kõige kauem tegutsevale erakonnale head ei tähenda," rääkis Ratas.

Ratas ei soovinud täpsustada, mis sõnumiga ta täpselt erakonna koosolekul esineb, aga ütles, et see saab olema konkreetne.

"Tahan seda esimesena arutada erakonnakaaslastega ja pärast anname ka meediale teada." Täpsustavale küsimusele, kas teemaks saab erakorralise kongressi kokku kutsumine ja kas ta seda isiklikult toetab, vastas ta napisõnaliselt: "Seda me homme arutamegi, kas peaks või ei peaks."

Ettevõtja Parvel Pruunsild tegi kokku miljoni euro ulatuses annetused kolmele opositsioonierakonnale – Keskerakonna juhatus otsustas aga neljapäeval hääletuse tulemusena neile antud 300 000 tagasi kanda.

Pinged Ratase ja Kõlvarti toetajate vahel teravnesid juba aprillikuus, kui Keskerakonna volikogu otsustas vaid ühe enamhäälega mitte korraldada erakonna erakorralist kongressi, kus oleks valitud ka erakonnale uus juht. See tähendab, et Ratas peaks jätkama Keskerakonna esimehena vähemalt järgmise korralise kongressini, mis toimub 2024. aasta suvel.

Keskerakonna pinged tekkisid suuresti valimistulemustest, kus erakond kaotas parlamendis 10 kohta ja jäi 16 mandaadiga opositsiooni.