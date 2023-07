Keskerakonna juhatus: erakorraline kongress peetakse 10. septembril Paides

Kongressi esindusnormiks saab olema 1:15 piirkonna liikmetest, lisaks on kongressi delegaadid volikogu liikmed, asutajaliikmed ning 10 valitud liiget seenioride kogust, naiskogust KENA ja noortekogust ehk kokku üle 1000 delegaadi.

Keskerakonna uueks esimeheks pürgiv praegune aseesimees Mihhail Kõlvart korraldas pärast juhatuse koosolekut Nordic hotellis eraldi pressikonverentsi, kus ütles, et juhatus võttis vastu konstruktiivse otsuse.

Kõlvarti sõnul tegi ta ka ettepaneku suurendada delegaatide arvu kongressil. Seni on arvestatud umbes 800 delegaadiga.

Kõlvart rõhutas, et kuigi n-ö tema leeril on juhatuses enamus, siis ei ole ta seda enamust kunagi kuritarvitanud. "Me soovime, et erakond läheks rahulikult edasi, see on meie peamine sõnum," ütles Kõlvart.

Keskerakonna esimees ja järgmise erakonna juhina Tanel Kiike toetav Jüri Ratas ütles Kõlvarti korraldatud pressikonverentsi kohta, et erakonna ühtsusele see head sõnumit ei anna. "On alanud täiemahuline valimisvõitlus enne kongressi," lausus Ratas.

Praeguse seisuga on Keskerakonna volikogu plaanitud toimuma 22. juulil Põltsamaal ning erakonnajuhi Jüri Ratase ettepanek oli erakorraline kongress pidada 19. augustil Paides.