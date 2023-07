Kiik avalikustas oma toetajad Keskerakonna juhatusse

Tanel Kiike toetavad ja juhatusse kandideerivad riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski, praegune erakonna esimees Jüri Ratas, riigikogu liige Jaak Aab, endine majandusminister ja praegune Jõgeva vallavanem Taavi Aas, Rakvere linnapea Triin Varek, staažikas riigikogu liige Enn Eesmaa, erakonna peasekretär Andre Hanimägi, kunagine põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja riigikogulane Jaanus Karilaid.

Kiik nimetas eelpool nimetatud erakonna liikmeid tema meeskonnaks. "Mind toetavad Keskerakonna juhatuse kandidaadid on ennast tõestanud nii üleriigilises kui kohalikus poliitikas ning panustanud märkimisväärselt Keskerakonna arengusse. Nende seas on nii mitmekordseid ministreid, teenekaid Riigikogu liikmeid kui tugevaid omavalitsusjuhte. Olen eriti tänulik, et minu meeskonnas on ka praegune erakonna esimees, endine peaminister Jüri Ratas," ütles Kiik.

Kiik ütles sotsiaalmeediasse postitatud videos, et kandidaate juhatusse tuleb kindlasti juurde.

ERR-ile teadaolevalt on Mihhail Kõlvarti toetajate seas praeguse juhatuse liikmetest Lauri Laats, Siret Kotka, Mihkel Undrest, Jaan Toots, Yana Toom, Valentina Bortnovski, Andrei Korobeinik ja Vladimir Svet.

Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides. Esimeheks kandideerimisest on seni teatanud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.

Laupäeval Põltsamaa kultuurikeskuses toimuval Eesti Keskerakonna volikogu istungil arutatakse muuhulgas erakorralise kongressi toimumise üle.