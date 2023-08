Tsahkna sõnul müüs ta oma osaluse välihaiglaid tootvas ettevõttes

Väliminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et on allkirjastanud oma osaluse müügiotsuse ning lähipäevil peaks kõik saama avalikuks.

Tsahkna sõnul on läbirääkimised MM Hospitali osaluse müügi üle käinud mõnda aega ning nüüd on müügiotsus tehtud.

"Müügiotsus on allkirjastatud ja ilmub varsti ka avalikuse ette. Siis kuulete täpsemalt. Minu seost Eesti kaitsetööstusega lähipäevadega enam ei ole," lausus ta.

Tsahkna märkis, et on üllatunud, et osaluse pärast ühiskonnas nii suur debatt tekkis.

Eesti Ekspress kirjutas mõni nädal tagasi, et Tsahkna ise ei näe huvide konflikti asjaolus, et tema endine tööandja ja praegune äripartner, välihaiglate tootja Semetron, mille ärikeha on MM Hospitals, on teeninud Eesti ja välisriikide diplomaatilistest tehingutest miljoneid eurosid, ent lubas enda osaluse äris siiski maha müüa

Tsahkna kui välisministri osalust ettevõttes on mitmelt poolt kritiseeritud. Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et Tsahkna on teda informeerinud, et ta on end ettevõtte tegemistest distantseerinud ning osalus ettevõttes on passiivne.

MM Hospital on teeninud Tsahkna ministriks olemise perioodil 4,3 miljonit eurot tulu. Lisaks on Eesti riik koos Leeduga välja kuulutanud hanke ostmaks kahasse veel kuni 150 miljoni euro eest välihaiglaid.

MM Hospitali enamusosanikuks on eri ettevõtete kaudu suurärimees Margus Linnamäe.