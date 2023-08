Hussar: me ei saa öelda, et Margus Tsahknal oleks huvide konflikt

Kuivõrd Margus Tsahkna on isiklikult kinnitanud, et tal pole välisministrina olnud mingit tegemist välihaiglate müügi ja hangetega, siis ei saa ka öelda, et tema osalus vastavas ettevõttes tekitaks huvide konflikti, ütles Vikerraadio saates "Uudis+" Eesti 200 juht Lauri Hussar.

Hussari sõnul on erakonnakaaslane Tsahkna talle korduvalt kinnitanud, et on end välihaiglate tootmisega tegeleva ettevõtte juhtimisest distantseerinud ja seega tema huvide konflikti ei näe.

"Ta on informeerinud oma ärilistest huvidest nii erakonda, kaitsepolitseid, aga ka riigikantseleid. Selle puhul on selgelt leitud, et välisministri osalus selles ettevõttes, (Semetroni välihaiglate äriga seotud ärikeha) MM Hospitals, on seadustele vastav. Tal on täna passiivne osalus, ministriks saades ta tagandas end ettevõte tegemistest, ja täna, kui võtame seaduse aluseks, on kõik seaduslik. Nii et seadustest lähtuvalt ei ole Margus Tsahkna midagi valesti teinud," lausus Hussar.

Tsahkna ise ei näe huvide konflikti asjaolus, et tema endine tööandja ja praegune äripartner välihaiglate tootja Semetron on teeninud Eesti ja välisriikide diplomaatilistest tehingutest miljoneid eurosid, ent lubab enda osaluse äris siiski maha müüa, kirjutas eelmisel nädalal Eesti Ekspress.

Hussari sõnul on Tsahkna talle öelnud, et kaalub praegu osaluse müümist.

"Tsahkna on öelnud, et ta teeb oma valikud ise ja ma usaldan tema valikuid. Ma tean, et ta arutleb praegu selle üle, mil viisil osalus ettevõttes müüa. Ma arvan, et ta teeb selge ja põhjendatud otsuse, mis on avalikkusele arusaadav," ütles Hussar.

Juhul kui peaks selguma, et Tsahkna on siiski välisministrina mingil moel sekkunud müügitegevusse või hangetesse, tõuseb huvide konflikti teema kindlasti üles, möönis Hussar.

"Aga minule teadaolevalt – ja Margus Tsahkna on seda mulle ise kinnitanud – ei ole ta seda teinud. Järelikult me ei saa öelda, et tal on selle koha pealt huvide konflikt. /.../ Ta on mulle korduvalt kinnitanud, et ta oma tänases töös ei ole tegelenud välihaigla teemadega, vaid on tegelenud Eesti riigi välispoliitika ja selle juhtimisega," lausus Hussar.

Tsahkna kui välisministri osalust ettevõttes on samas mitmelt poolt kritiseeritud. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikme Steven-Hristo Evestuse sõnul peaks Tsahkna nii ennast kui ka oma lähedased ettevõttest taandama.

Korraga välisministri ja kaitsetöösturi toolil istuva Margus Tsahkna soovimatus näha selles rollis huvide konflikti jätab kehva mulje nii Eesti valitsusest kui ka mõjub õõnestavalt Eesti kaitsetööstusele, leidis oma kommentaaris Meelis Oidsalu.

Eesti välisministri osalusega MM Hospital on teeninud Tsahkna ministriks olemise perioodil 4,3 miljonit eurot tulu. Lisaks on Eesti riik koos Leeduga välja kuulutanud hanke ostmaks kahasse veel kuni 150 miljoni euro eest välihaiglaid.

MM Hospitali enamusosanikuks on eri ettevõtete kaudu suurärimees Margus Linnamäe.