Baltikumi kodulaenude intressid on euroala tipus

"Peamine panustaja laenuintressi määrade kasvu on ikkagi muutunud Euroopa Keskpanga rahapoliitka, mida tehakse selleks, et liigkiiret hinnakasvu pidurdada. Selle tagajärjel on tõusnud Euribor ja Eestis üle 90 protsendi kodulaenudest on seotud Euriborgiga," sõnas Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Kui võrdleme eluasemelaenu intresse Baltikumi üleselt, siis need on sarnased. Ehk siis Baltikumi vaatest on Eesti eluaseme hinnad täpselt sarnased, marginaalide keskmine jääb sinna 1,8 selle ringi ja lisandub baasintress ja Euribor, nii et tänane seis on nii, et need, kes võtavad täna eluasemelaenu, siis nad hakkavad laenu tagasi maksma intressiga, mis on ligilähedane kuuele protsendile," sõnas Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Eesti on koos Läti ja Leeduga eluasemelaenude intresside poolest euroala tipus. Seejuures on Eesti eluasemelaenud olnud viimased seitse aastat euroala keskmisest kõrgema intressimääraga. Euroala keskmine intressimäär oli juunis 3,69 protsenti.

"Konkurents laenuturul on meil mõnevõrra madalam. Meil on väiksem turg, meil tegutseb vähem pankasid. Teine põhjus on see et raha hind pankadele endile on mõnevõrra kallim, see võib olla seotud Vene naabrusega ja agressiivsusega. Ja kui me võrdleme paljude Lääne-Eurooopa riikidega, siis meie sissetulekud on endiselt mõnevõrra madalamad. see risk et inimene jääb hätta on võibolla mõnevõrra suurem ja pangad võibolla hinnastavad seda riski sinna intressimarginaali sisse ja seetõttu on marginaal kõrgem," sõnas Raudsaar.

Ettevõtetele antud laenude puhul on Eesti intressimäärad euroalal lausa esikohal, olles mitme protsendipunkti võrra suuremad nii euroala keskmisest kui ka kõige madalamate intressidega Belgiast.

"Pankade enda finantseerimise kulud Eestis on läinud kõrgemaks. Kuna riskipreemiat asudes väikses sõja või rinderiigi lähedal ebalikviidsel Balti turul, siis kõikide pankade raha hind on läinud natuke üles küll ja see peegeldub marginaalis. Võibolla siis Belgia ettevõtted olles pikema ajalooga on keskelt läbi turul mõnevõrra vähem riskantsed kui 30 aastat vanas Eestis toimetavad 10-20 aastat vanad ettevõtted," selgitas SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.