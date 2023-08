Narva uues koalitsioonis on ülekaal Katri Raigi nimekirjal

Uuel koalitsioonil on 31-liikmelises Narva volikogus 18 kohta. Üheksa kohta on nii seni opositsioonis olnud fraktsioonil Narva Heaks, mille uueks nimeks on alates reedest Keskerakonna fraktsioon (KF) Narva Heaks, kui ka uuel fraktsioonil, mille nimeks on Respekt.

Neli KF Narva Heaks liiget kandideeris viimatistel kohalike omavalitsuste valimistel valimisliidus Elagu Narva. Selle esinumber oli praegune fraktsiooni juht Aleksei Jevgrafov. Kolm KFi Narva Heaks liiget kuulus valimistel Katri Raigi nimekirja ning üks sai volikokku Eesti 200 ja üks Keskerakonna esindajana.

Fraktsiooni Respekt kuuluvad kaheksa Katri Raigi nimekirjas volikokku pääsenud saadikut ja üks Eesti 200 esindaja. Respektil on ka uues koalitsioonis linnapea koht ja nende kinnitusel jätkab sel kohal Katri Raik.

Uue koalitsiooni 18-st liikmest 11 kandideeris valimistel Katri Raigi nimekirjas, kokku sai nimekiri volikogus 15 kohta. Lisaks on koalitsioonis kõik neli valimisliidus Elagu Narva volikokku saanud saadikut, mõlemad rahvalt mandaadi saanud Eesti 200 esindajad, kes on küll erinevates fraktsioonides, ja üks kümnest valimistel volikokku pääsenud Keskerakonna saadikust.

Kokkulepet oli lihtne sõlmida

"Koalitsioonileping lähtub meie valimisliitude valimisprogrammidest, kus kokkupuutepunkte on päris palju. Seega ei saa öelda, et koalitsioonileppe sisus kokkuleppimine oleks olnud keeruline. Igal koalitsiooniliikmel oli võimalus osaleda teksti koostamisel, toimetamisel ja arutelul," kommenteeris portaalile rus.err.ee Respekti fraktsiooni juht Jana Kondrašova.

"Meie meeskonna jaoks on eriti olulised punktid, mis puudutavad haiglahoone ehitust, tööd haridusasutuste taristu uuendamisel, sh Pähklimäe ja Paju koolile uute hoonete ehitamine. Loomulikult on olulised soojuse hind, tingimused munitsipaalelamutes, Kreenholmi kultuurikvartal, Äkkeküla puhke- ja spordiala ning teised käimasolevad ehitusprojektid, teed ja turvaline linnakeskkond, sporditaristu, koostöö kolmanda sektoriga – kõik need meie jaoks olulised ülesanded kajastuvad koalitsioonipartneriga sõlmitud lepingus, mida soovime alustada või ellu viia 2025. aasta valimisteks," lisas Kondrašova.

Opositsiooni jääb Narva volikogus fraktsioon Kesk, kus on 11 liiget, kellest enamik on endisest koalitsioonifraktsioonist Narva Tulevik. Viimase raugemisest anti teada neljapäevasel volikogu koosolekul. Kaks Narva saadikut ei kuulu aga ühtegi fraktsiooni.

Volikogu uue esimehe kandidaat on Marina Šurupova

Narva volikogu uueks esimeheks saab tõenäoliselt Marina Šurupova (KF Narva Heaks). Šurupova kandideeris 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Katri Raigi nimekirjas ja valiti volikokku 109 häälega.

Valimiste ajal kuulus Šurupova Reformierakonda, kust ta lahkus eelmise aasta 8. augustil, olles partei ridades olnud aasta ja neli kuud. Veidi rohkem, üle kahe aasta (aastatel 2006-2009) oli ta tollases IRLis.

Uue volikogu aseesimehe kandidaat on Vladimir Žavoronkov (Respekt/VL Katri Raigi nimekiri), kes oli volikogu esimees eelmise aasta jaanuarist kuni käesoleva aasta 23. veebruarini, kui teda umbusaldati. Enne teda juhtis volikogu Katri Raik.

Teise aseesimehena jätkab Eesti 200 ridades volikokku pääsenud Natalia Umarova, kes kuulub KFi Narva Heaks.

Neljapäevasel volikogu istungil esitati umbusaldusavaldus Narva volikogu esimehele Tatjana Stolfatile, kes on fraktsiooni Kesk esimees. Ning ka Vadim Orlovile, kes oli seni fraktsiooni Narva Tulevik esimees. Orlov kuulub nüüd fraktsiooni Kesk. Umbusaldusavaldusi soovitakse arutada volikogu 15. septembri istungil.

Keskerakondlased on nii koalitsioonis kui ka opositsioonis

Kuna volikogu esimees Tatjana Stolfat kuulub Keskerakonda, siis see tähendab, et tema vastu hääletavasse KFi Narva Heaks kuuluvad kolm keskerakondlast peavad otsustama, kas nad hääletavad oma erakonnakaaslase vastu. Samas Keskerakonna põhikiri taunib sellist tegevust.

Teiste seas kuulub KFi Narva Heaks riigikogu keskerakondlasest liige Aleksei Jevgrafov, kes on ka uue fraktsiooni esimees.

Esimeseks proovikiviks oli uuel koalitsioonil punaarmeelastele pühendatud nelja tänavanime hääletamine. Neljapäevasel istungil jäeti koalitsiooniliikmetele selles vabad käed.

Fraktsioonis Narva Heaks oli punaarmeelaste auks tänavanimede säilitamise poolt kuus liiget ning kolm Narva Heaks esindajat ei osalenud volikogu koosolekul. Fraktsiooni Respekt liikmetest kaks olid tänavatele punaarmeelaste nimede jätmise poolt, viis olid nimede muutmise vastu ja kaks olid erapooletud.

Narva volikogu sooviks on, et neli punaarmeelaste nimelist tänavat jäävad alles. Selle poolt oli kümme saadikut, nimede muutmist soovis viis saadikut. Kaks hääletusel osalenud saadikut jäi erapooletuks. 14 saadikut hääletusel ei osalenud.

Seitse saadikut kümnest, kes pooldavad punaarmeelaste nimelisi tänavaid, kandideerisid valimistel Katri Raigi nimekirjas, kaks pooldajat olid valimisliidust Elagu Narva ja üks sai volikokku Eesti 200 värvides.

Punaarmeelaste Aleksei Juhhanovi, Arsenti Bastrakovi, Igor Grafovi ja Mihhail Gorbatši nime kandvate Narva tänavate ümbernimetamise määruse eelnõu on koostanud regionaalminister Madis Kallas. Samas pole Narva volikogu otsus ministrile siduv.