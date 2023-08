Jevgrafovi soolot Narvas kritiseerivad nii Kiik kui ka Kõlvart

Kui Keskerakonna aseesimees ja erakonna juhiks pürgiv Tanel Kiik ütleb, et kõik Narva keskerakondlased peaks koonduma ametliku fraktsiooni juurde, siis samuti Keskerakonna esimeheks kandideeriv Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart fraktsioonide vahel valima ei tõtta. Samas usuvad mõlemad, et keskerakondlased ei tohiks keskerakondlasi umbusaldada.

Kui riigi tasandil räägitakse lõhest Keskerakonnas, siis erakonna kunagises kantsis Narvas ollakse selgelt kildudeks. 15. septembril arutatakse Narvas keskerakondlasest volikogu esimehe Tatjana Stolfati umbusaldamist. Umbusaldamise algatas teine keskerakondlane, riigikogu liige Aleksei Jevgrafov.

Neist esimest toetab volikogus fraktsioon Kesk, teist Keskerakonna Fraktsioon Narva Heaks. Keskerakonna Narva piirkonna juhatus seisab Keski taga ja teatas, et Jevgrafov ei tohiks oma fraktsiooni erakonna nimega ehtida.

Kui erakond soovib kahe aasta pärast toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Narvas jõudu näidata, tuleb liikmed ühe lipu alla koondada, tõdevad nii Tanel Kiik kui ka Mihhail Kõlvart.

Tanel Kiik rõhutab, et Keskerakonna esindusfraktsioon Narvas on Kesk. "Nad on saanud ka valijatelt mandaadi kohalikel valimistel. Ja on elementaarne ja loogiline, et ülejäänud Keskerakonna liikmed, kes täna kuskile mujale fraktsioonidesse kuuluvad, justnimelt sinna koonduksid," sõnas Kiik. Sarnase avalduse tegi hiljuti ka Keskerakonna Narva piirkonna juhatus.

Mihhail Kõlvart ütles, et tema jaoks on küsitav, miks erakonna liikmed püüavad praegu probleemi lahendada avaldustega. "Ja ei oleks ka õige alustada sellest, et me näitame ühele fraktsioonile või teisele fraktsioonile, kus on õiged keskerakondlased," sõnas Kõlvart.

Kummaski fraktsioonis ei ole ainult keskerakondlased. Näiteks fraktsioonist Kesk leiab ka erakonna endise liikme Mihhail Stalnuhhini. Kõlvart märgib, et erakonna liikmed on eri fraktsioonides laiali juba viis aastat.

"Viis aastat me aktsepteerisime sellist olukorda, et on erinevad fraktsioonid, kus on keskerakondlased ja nüüd me otsustasime, et kuskil on õiged keskerakondlased ja kuskil on teised – mitteõiged keskerakondlased. Ma arvan, et alustada on vaja sellest, et saavutada konsensus," sõnas Kõlvart.

Jevgrafovi plaanitud umbusaldus võib viia tema erakonnast väljaheitmiseni.

Mõlemal esimehekandidaadil tuleks võidu korral otsa vaadata ka Aleksei Jevgrafovi personaalküsimusele.

"Minu seisukoht on, et Keskerakonna liikmed ei tohi minna umbusaldama üksteist," sõnas Tanel Kiik.

"Ehk see mõte ja algatus, mis praegu on tehtud, et minna umbusaldama linnavolikogu esimeest Tatjana Stolfatit, kes on ühtlasi Narva piirkonna pikaaegne juht ja praegune aseesimees, see on vastuvõetamatu. Kindlasti seda toimuda ei tohi."

Ka Kõlvarti sõnul ei saa erakond aktsepteerida, et üks keskerakondlane teist umbusaldab. "Aga kahjuks jällegi see ei ole uus olukord Narvas," lisas Kõlvart.

"Kunagi umbusaldasid keskerakondlased keskerakondlasest linnapead. Jevgrafov ise kaotas komisjoni esimehe koha, sest niimoodi otsustasid teise fraktsiooni keskerakondlased," lisas ta.

Kõlvarti hinnangul tuleks nii erakonna juhatusel kui ka erakonna riigikogu fraktsioonil Jevgrafoviga rääkida. "Visata erakonnast välja saab sel juhul, kui erakonnakaaslane hääletab umbusalduse poolt. Seda praegu ei ole juhtunud," rõhutas Kõlvart.

Ka Tanel Kiige sõnul ei tuleks Jevgrafovit praegu erakonnast välja heita. Temagi märgib, et volikogu istung, kus umbusaldust arutatakse toimub alles 15. septembril ehk viis päeva pärast erakonna kongressi.

Kiik usub, et pärast kongressi peab erakonna juhatus Narva asjus seisukoha kujundama ning loodab, et rääkimisest on abi.

"Aleksei Jevgrafov, Tatjana Stolfat, Tarmo Tammiste on kõik tugevad poliitikud. Neid kõiki on Keskerakonnale ja Narva elanikele vaja. Minu eesmärk on panna nad maksimaalselt ühiselt tegutsema ja selle eelduseks ja aluseks on ühisesse fraktsiooni koondumine, mitte üksteise umbusaldamine linnavolikogus," rääkis Kiik.

Samas ei sobitu erakonna juhikandidaatide plaan kohaliku poliitika hetkeseisu. Volikogu esimehe Tatjana Stolfati Kesk fraktsioon on olnud nii linnapea Katri Raigi liitlaste kui ka vastaste seas. Märtsis uuesti leitud liit purunes hiljuti ning Kesk läks opositsiooni. Koalitsiooni astus aga Jevgrafovi Keskerakonna Fraktsioon Narva Heaks. Kui kõik keskerakondlased ühte fraktsiooni koonduksid, tuleks ka võimuliit uuesti lahti võtta.