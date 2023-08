Ratas: Keskerakonna nime kasutatakse Narva volikogus valesti

Narvas linnavolikogus on sündinud fraktsioon nimega "Keskerakonna fraktsioon Narva heaks", mis on paraku elanikke eksitav ning ei ole kooskõlastatud Narva kohaliku piirkonna ega Keskerakonna juhatusega, ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Ratase sõnul ei tohiks fraktsioon, kelle liikmetest vaid üks kandideeris kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas, erakonna nime volikogus kasutada.

"Keskerakond on tuntud kaubamärk ja mõistan, miks on soovi seda ära kasutada, kuid sellisel viisil erakonna nime kasutamine ja seda olukorras, kus ainult ÜKS fraktsiooni liige üheksast on Keskerakonna nimekirjas viimastel kohalikel valimistel kandideerinud ja valijatelt toetust palunud, on selgelt vale," lausus ta.

Ratase sõnul on see ebaõiglane nii valijate, aga ka erakonnaliikmete suhtes, eriti nende, kes on kandideerinud Keskerakonna nimekirjas ja seisnud erakonna põhimõtete eest valimistel.

"Mul on kahju, et erakonna nime püütakse Narvas kaaperdada ja leian, et Keskerakonna esimehena pean sellele selgelt reageerima. Eesti Keskerakond on headele inimestele avatud ja kutsun siinkohal üles mitte ehtima end võõraste sulgedega, vaid liituma soovi korral Keskerakonnaga ja meeskonnaga, mis on olemas ning kus Narva piirkonda juhib Tarmo Tammiste ja linnavolikogu fraktsiooni linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat," lausus ta.