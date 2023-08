Kliimaministeerium sooviks Tallinnas eramute kivisöega kütmise keelamist

Kliimaministeerium saatis Tallinna kommunaalametile kirja palvega kaaluda kivisöega kütmise keelustamist eramajades. Ministeerium viitab kirjas Tallinnast saadud kaebustele, kus eramajade omanikud nurisevad kivisöega kütmisel tekkiva õhusaaste pärast.

Ministeeriumile teadaolevalt on kivisöega köetavaid katlaid Eestis 50 ringis, kuna aga neid saab kütta ka näiteks briketiga, on sellise kütmisviisi ulatust keeruline määrata.

Meelis Uustal Tallinna Kommunaalametist nendib, et üksikuid kaebusi kivisöega või isegi põlevkiviõliga kütmise kohta on amet saanud aastaringselt, samas ei võimalda praegune seadusandlus omavalitsusel seda keelata.

"Omavalitsusel on raske trahvida või sanktsioone panna. Mida me näeme, on ääretult suur huvi asendada ahi ja kamin soojuspumbaga - nende menetluste arv on paari-kolme aasta jooksul kasvanud. Samas jääb ahiküte teatud piirkondades aastateks alles, sest on suuri piirkondi, kus pole ette nähtud kaugkütet või gaasitrassi, sest pole otstarbekas. Seal jäävad koos alles ahjuküte ja soojuspumbad," rääkis Uustal.

Kliimaministeeriumi välisõhuosakonna peaspetsialist Romario Siimer seletas, et kivisöeküttel on suur keskkonnamõju - välisõhku pääseb lämmastikku ja väävlit, mis saastavad tervist rohkem kui selliselt põletamiselt saadud soojus on väärt.

"Seda tuleb õiguslikult uurida, kuidas saaks sellist kütmisviisi seaduslikult piirata, vaja ka kontrollida, omalt poolt oleme välja pakkumas ahjuvahetuse toetust – vanade ahjude väljavahetamine, katlasüsteemide välja vahetamine, soojuspumbad, kaugküte - see tuleb septembris," rääkis Siimer.

Tallinna kommunaalameti kinnitusel on olnud märgata õhusaastenormide ületamisi ka käimasolevate teeremontide tõttu, kuid neis ei ole midagi ohtlikku.