Soomes tõuseb elektri hind esmaspäeval 68 sendini kilovati eest

Soomes on augustis keskmine elektri hind ajalooliselt pigem kõrgem olnud. Sel esmaspäeval on oodata elektri hinnaks kohati 68 senti kilovati eest.

Soome elektritootmise katkestused ja raskused on väljendumas ka elektri hinnas. Esmaspäeval prognoositakse elektri hinnaks elektribörsi kaudu kohati 68 senti kilovati eest, vahendas Yle.

Elektri hinna tõus on muuhulgas tingitud Rootsi ja Soome vahelise elektriühenduse piirangutest ning samuti elektri tootmise katkestusest Olkiluoto 2 tuumajaamas. Samuti algas pühapäeval Loviisa tuumajaama korraline hooldus.

Põhja-Soomes on elektriühenduse piirangud Rootsiga, kuna Soome Fingrid ühes Svenska Kraftnätiga rajab uut elektriliini oma naabriga, mis kannab nime Aurora. Lisaks sellele on probleem kaabliga, mis ühendab Lõuna-Soomet Kesk-Rootsiga. See mure peaks Fingridi kontrollhalduri Arto Pahki sõnul peatselt lahendatama, selgitas Yle. Aurora kaabliga seotud piirangud kestavad 17. septembrini.

Soome elektritootmise liidu (Energiateollisuus) tegevjuht Jukka Leskelä hoiatas, et augustis on alati keskmiselt pigem kõrgemad elektrihinnad. Leskelä samas tõi esile, et seekord on teada, et hinnatõusu põhjustanud tegurid on ajutised.