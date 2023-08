Kahe tankeri kokkupõrge häirib laevaliiklust Suessi kanalis

Suessi kanaliamet ütles avalduses, et Singapuri lipu all sõitval gaasitankeril BW Lesmes tekkis teisipäeva õhtul tehniline rike ja laev sattus madalikule. Laevaga põrkas kokku Kaimani saarte lipu all sõitev naftasaaduste tanker The Burri.

Kokkupõrge häiris laevaliiklust. Tankerid kuulusid konvoisse, mis liikus Vahemerelt Punasesse merre.

Kanaliameti juhataja admiral Ossama Rabei ütles varem avalduses, et laevaliiklus peaks taastuma tavapäraseks mõne tunni jooksul.

Suessi kanalit läbib umbes 10 protsenti kogu maailma kaubandusest. Mullu läbis kanali 23 851 laeva, aasta varem oli neid 20 649.

Kanalimaksudest laekus eelmisel aastal kaheksa miljardit dollarit, mis on uus rekord.