EPL: Metaprint on sõja ajal müünud Venemaale 17 miljoni dollari eest kaupa

Avalikult kättesaadavate andmete järgi on peaministri skandaali keskmes olev Metaprint sõja ajal müünud Venemaale 17 miljoni dollari eest kaupa, kirjutab Eesti Päevaleht .

Skandaali keskmes on Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega firma Stark Logistics, mille üks tegevusi on olnud sama firma enamusomaniku teise äri AS Metaprint Venemaa veoste korraldamine.

Stark Logisticsist napilt üle 50 protsendi kuulub osaühingu Toystor kaudu Martti Lemendikule, Toystorile kuulub ka 50-protsedine osalus Metaprindis.

Eesti Päevalehe andmetel müüs Venemaa tolliandmeid koondava andmebaasi Import Genius järgi Metaprint Venemaale sõja algusest eelmise aasta novembri lõpuni ligi 17 miljoni dollari väärtuses kaupa. Kui suurt äri Metaprint pärast novembrit Venemaal registreeritud firmadega edasi ajas, ei ole veel teada.

Vastupidises suunas ehk Venemaalt Eestisse ei ole Metaprint eelmise aasta mai lõpust saadik kaupa liigutanud.

Alates 25. veebruarist 2022 on Metaprint saatnud Venemaale 484 saadetist, millest viimased kolm kannavad Vene tollis 30. novembri kuupäeva. Veosed sisaldavad enamasti "legeerimata terasest valge pleki lehti" või mustmetalli tooteid.

Peaaegu kõigil juhtudel on kaup saadetud Peterburi firmale Aeroprom.

Martti Lemendik Eesti Päevalehe kõnedele ei vastanud.