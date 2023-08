Hawaii piirkond süüdistab metsatulekahjudes elektrifirmat

Maui maakond esitas hagi Hawaiian Electric (HECO) ja selle Mauil asuvate tütarfirmade vastu. Maakond väidab, et firma ei suutnud saart tabanud tormi ajal elektrivõrku korralikult hooldada ning selle tagajärjel puhkes 8. augustil kolm tulekahjut, vahendas The Wall Street Journal.

Maui maakond väidab hagis, et HECO tegutses hooletult, kuna ei lülitanud õigel ajal voolu välja. Ilmateenistus oli aga varem hoiatanud tugeva tuule ning madala õhuniiskuse eest. Need tingimused soodustavad metsatulekahjude puhkemist. Maakond leiab veel, et HECO ei hooldanud oma elektrivõrku korralikult ja maha kukkunud elektriliinid põhjustasid tulekahjusid.

Meedias hakkasid juba varem levima väited, et firma seadmed põhjustasid tulekahju. Kohalik elanik Dominga Advincula ütles, et läks 8. augusti hommikul tööle. Ta kuulis siis, kuidas elektritrafo plahvatas. "See oli nagu ilutulestik ja see maandus kõrge rohu sisse. Sellest sai tulekahju alguse," ütles Advincula.

HECO pressiesindaja teatas, et firma teeb kõik endast oleneva, et aidata Maui elanikke ja maakonda. Siiski avaldas pressiesindaja kahetsust, et maakond pöördus kohtusse, kuna uurimine alles käib.

Maui saarel Lahainas toimunud metsatulekahju tõttu hävis rohkem kui 2200 elamut . Kahjud ulatuvad kuni 5,5 miljardi dollarini. Tulekahjus hukkus vähemalt 115 inimest, kadunud on umbes tuhat inimest.