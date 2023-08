Uuringud: peaminister Kaja Kallas peaks tagasi astuma

Nii Norstati kui Turu-uuringute värsked küsitlused näitavad, et enamus inimestest leiab, et peaminister Kaja Kallas peaks abikaasa Venemaaga seotud äritegevuse tõttu tagasi astuma.

Ühiskonnauuringute Instituudi Norstatilt tellitud küsitlus andis tulemuseks, et 57 protsenti vastajatest ütles "Ta peaks tagasi astuma", 31 protsenti vastajatest ütles "Ta peaks andma selgitusi, aga võiks oma ametikohal jätkata", seitse protsenti vastajatest ütles "Ta ei peaks midagi tegema" ning viis protsenti ütles "Ei oska öelda".

Vastajatele esitati küsimus: "Kuidas peaks Teie arvates peaminister Kaja Kallas käituma seoses viimastel päevadel ilmunud uudistega, et tema abikaasaga seotud transpordiettevõte on jätkanud vedusid Venemaale pärast Ukraina sõja algust?"

Kuigi üle poole vastajatest peab vajalikuks peaministri tagasiastumist, siis erinevad vastused märkimisväärselt sõltuvalt erakondlikust eelistusest.

Opositsioonierakondade toetajatest leiab valdav enamus, et tagasiastumine oleks vajalik. Nii ütleb 96 protsenti EKRE, 80 protsenti Keskerakonna ning 74 protsenti Isamaa toetajatest.

Sotside toetajatest ütleb 39 protsenti ning Eesti 200 toetajatest 28 protsenti, et peaminister peaks tagasi astuma. Mõlema Reformierakonna koalitsioonipartneri toetajaskonnas arvab üle poole vastajatest, et Kaja Kallas peaks andma küll selgitusi, kuid võiks ametis jätkata.

Kõige enam eristuvad oma vastustes aga Reformierakonna toetajad. Kaheksa protsendi peaministripartei toetajate hinnangul peaks peaminister tagasi astuma. 71 protsendi sõnul peaks ta andma selgitusi, aga võiks ametis jätkata ning 19 protsendi sõnul ei peaks peaminister skandaaliga seoses midagi tegema.

Norstat viis küsitluse läbi 24. – 25. augustini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Turu-uuringute küsitlus: enamus rahvast soovib valitsusjuhi lahkumist

48 protsenti Turu-uuringute küsitluses vastanutest leidis, et Kallas peaks kindlasti lahkuma ning 21 protsenti vastas "Pigem jah", vahendas Eesti Päevaleht.

"Pigem ei" vastas 14 protsenti ja "Kindlasti ei" üheksa protsenti. Seisukohta ei olnud samuti üheksal protsendil inimestest.

Kõige kriitilisemalt on Kallase suhtes meelestatud muukeelsed (83 protsenti), samas kui eestlaste seas on see protsent 61.

Vähem on inimesi, kes soovivad peaministri tagasiastumist, Reformierakonna toetajate hulgas. Reformierakonna valijatest soovib Kallase tagasiastumist 17 protsenti, SDE toetajate hulgas on sama protsent 38, ent kolmanda koalitsioonipartneri Eesti 200 toetajatest soovib peaministrivahetust juba 61 protsenti.

Turu-uuringute AS alustas inimeste küsitlemist neljapäeva õhtul alates kell 17 (ehk pärast seda, kui Kaja Kallas oli andnud selgitusi valitsuse pressikonverentsil) ja see lõpetati täna hommikul. Kokku küsitleti 767 inimest. Veapiir toodud vastuste puhul on kuni 3,5 protsenti.