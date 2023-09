Norstat: nädalaga on enim toetust kasvatanud Isamaa

Kui teiste erakondade toetus viimase nädala jooksul oluliselt muutunud ei ole, siis Isamaa toetus on kasvanud ligi protsendipunkti võrra, Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlus.

Populaarseim erakond on jätkuvalt Reformierakond, mida toetab viimase küsitluse järgi 25,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus on 23,8 ja Keskerakonna toetus 17,2 protsenti.

Nädalatagusega võrreldes kasvas Reformierakonna toetus 0,3 protsendipunkti, EKRE ja Keskerakonna toetus seevastu kahanes vastavalt 0,2 ja 0,3 protsendipunkti.

Populaarsuselt neljas erakond on Isamaa, kes nädalaga kõige rohkem oma toetust kasvatanud on – 11 protsendilt 11,8 protsendini. Samas tempos kasvas Isamaa toetus ka nädal varem.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetab 9,9 (eelmisel nädalal 9,7) protsenti küsitlusele vastanutest.

Eesti 200 toetus on jätkuvalt languses, kahanedes nädalaga 7,8 protsendilt 7,4 protsendini.

Parempoolsete toetus on 2,2 protsenti (nädal tagasi 1,9 protsenti), Erakonna Eestimaa Rohelised toetus ei ole nädalaga muutunud, olles 1,6 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,9 protsenti ning opositsioonierakondi 52,8 protsenti vastanutest.

Tulemuste esitamisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemustele. Kombineeritud reitingu puhul kujuneb valimiks 4000 ning sellisel juhul ei ületa maksimaalne statistiline viga 1,55 protsenti. Iganädalaste tulemuste puhul, kus valimiks on 1000, ei ületa maksimaalne viga 3,1 protsenti.