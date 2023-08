EL-s jõustus reedest digitaalteenuste seaduse sisu modereerimise nõue

Euroopa Liidus (EL) jõustus 25. augustil digitaalteenuste seadus (Digital Services Act), mis nõuab suurtelt sotsiaalmeediahiidudelt oma sisu tugevamat modereerimist. Sisuliselt nõuab see platvormidelt tõestamist, et nad on suutelised kiirelt eemaldama ebaseaduslikku sisu nagu näiteks terroristlik propaganda. Samuti nõutakse desinformatsiooni suuremat mahasurumist ja küberkiusamisega tegelemist.

Euroopa Komisjonil on õigus sotsiaalmeediahiide uurida ja vajadusel kehtestada seadust rikkunud ettevõttele trahviks kuni kuus protsenti nende üleilmsest käibest. Erinevalt EL-i varem kehtestatud GDPR-st on nüüd järelevalveõigus otse Euroopa Komisjonil, mitte liikmesriikidel. GDPR-i nõuete jõustamise puhul tekitas tõrkeid vaidlused erinevate liikmesriikide andmekaitseametite vaidluste tõttu, meenutas Politico.

Seadus käsitleb ettevõtteid, kelle EL on määratlenud kas väga suureks veebiplatvormiks (Large Online Platforms – VLOP) või väga suureks otsingumootoriks (VLOSE).

Euroopa Liit on sellisteks süsteemse mõjuga ettevõteteks ja organisatsiooniks määratlenud järgmised 19 veebikeskkonda: AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X( varesema nimega Twitter), Wikipedia, YouTube ja Zalando.