Slovakkia valimised võitsid vasakpopulistid

Kui loetud olid peaaegu kõik hääled, toetas ekspeaminister Robert Fico Smer-SD-d 23,3 protsenti ja Euroopa Parlamendi asespiikri Michal Šimečka tsentristlikku ja euromeelset Progressiivset Slovakkiat 17 protsenti valijatest. Lävepakuküsitlused ennustasid Progressiivse Slovakkia nappi võitu.

59-aastane Fico on lubanud, et Slovakkia ei saada enam Ukrainale laskemoona ning on kutsunud parandama suhteid Moskvaga. Analüütikud prognoosivad, et Fico valitsus võib muuta Slovakkia välispoliitika sarnaseks Ungari peaministri Viktor Orbani omaga.

Smer saab 150-kohalises parlamendis ilmselt 42 kohta ja vajab enamuse saavutamiseks koalitsioonipartnereid. Üks võimalik partner on vasakpoolne Hlas-SD, mis tekkis 2020. aastal, kui rühm Smeri parlamendiliikmeid lahkus Fico parteist, ning mis võib saada parlamendis 27 kohta.

Hlas-SD juht Peter Pellegrini sai peaministriks 2018. aastal pärast seda, kui Fico pidi pärast ajakirjanik Ján Kuciaki ja tema kihlatu mõrva üleriigiliste protestide tõttu tagasi astuma. Kuciak paljastas oma viimases postuumselt avaldatud artiklis seosed Itaalia maffia ja Fico valitsuse vahel.

Osalistel tulemustel põhinevad prognoosid näitavad, et Smer, Hlas ja natsionalistlik Slovakkia Rahvuspartei (SNS), kellega Fico on juba kahel korral valitsuses olnud, võiksid 150-liikmelises parlamendis saada kokku 81 häält.

Pellegrini on ajakirjanikele öelnud, et kaks endist peaministrit ühes valitsuses ei oleks hea mõte, kuid "see ei tähenda, et säärane koalitsioon oleks võimatu".

Analüütik Branislav Kovačiki sõnul usub ta, et Pellegrini võib Smer-i juhitava koalitsiooniga ühineda. "Ta ei pruugi minna valitsusse, vaid eelistada parlamendi spiikri kohta," ütles analüütik.

Šimečka Progressiivne Slovakkia võiks moodustada koalitsiooni Hlasi ja parempoolse SaS-iga, kuid prognooside kohaselt oleks neil koos vaid 66 häält. Teised potentsiaalsed partnerid progressiivsetele võiksid olla parempoolne OLaNO ja kristlikud demokraadid. Koostöö OLaNO-ga võib osutuda problemaatiliseks selle isepäise liidri Igor Matoviči tõttu, kes juhtis valitsust aastatel 2020–2021. Progressiivne Slovakkia ja kristlikud demokraadid on aga eri meelt paljudes küsimustes, sealhulgas LGBTQ õiguste osas.

Uus valitsus vahetab välja alates 2020. aastast võimul oleva paremtsentristliku koalitsiooni, mille baasil on nende aastate jooksul loodud kolm valitsust.

Slovakkia valimiskampaaniat iseloomustas eriti kõrge veebipõhise desinformatsiooni määr. Kuigi paljudel slovakkidel on kogemusi Moskva juhitud kommunistidega, hääletasid paljud populistide poolt, kes lubavad lõpetada Ukraina abistamise.

Mõttekoja Globsec uuring näitas, et paljud slovakid usuvad populaarsetesse vandenõuteooriatesse ja desinformatsiooni levik, sealhulgas Kremliga seotud allikatest, kampaania ajal kasvas.

"Mõned arvavad, et rahu on võimalik saavutada Ukrainale igasuguse abi andmise peatamisega ja sellega ma ei nõustu," ütles Slovakkia president Zuzana Čaputová AFP-le.