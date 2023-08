Kaja Kallas: ma ei plaani tagasi astuda

Neljapäeval soovitasite küsimustega pöörduda Metaprinti omaniku poole ja nüüdseks on temalt ka vastused saadud, neist tuleb aga välja, et Metaprint, Stark Logistics ja Aeroprom on sisuliselt üks ja sama kontsern ning Stark Logistics on selle transpordiosakond.

Lisaks selgus Metaprinti ja Stark Logisticsi suurosaniku Martti Lemendiku vastustest, et varasem Kristjan Kraagi väide, nagu aitaks Stark Logistics lihtsalt teise ettevõtte tegevust Venemaal kokku tõmmata, ei vasta tõele – tegevus on hoopis laienenud ja teenitud on 30 miljonit eurot. Küsimusi tekitab ka see, et Eesti ettevõte toodab Venemaal seda, mida ei tohi sinna sanktsioonide tõttu vedada. See näeb välja otseselt sanktsioonidest kõrvalehiilimisena.

Kuidas te neid asjaolusid kommenteerite?

Sanktsioneeritud kaupade eest tuleb karistada, ülejäänud äri on moraalse kompassi küsimus.

Kas selgunud info valguses peate võimalikuks, et saate jätkata peaministrina?

Ma ei plaani tagasi astuda, olen seisnud ja jätkuvalt seisan peaministrina Ukraina vabaduse ja Eesti eest.

Teadaolevalt olete käinud vähemalt kolmel korral Metaprintis: 28. jaanuaril külastasite seda peaministrina, lisaks selgus Lemendiku intervjuust, et olete käinud kahel korral oma abikaasa saatjana Metaprinti üritustel. Kas nende külastuste põhjal jääte te endiselt oma väite juurde, et saite nende ettevõtete tegevusest teada alles sellel esmaspäeval?

Metaprindis käisin visiidil 28. jaanuaril 2022 ehk enne täiemahulise sõja algust ning käsitletud teemad olid sellest tulenevalt ka teised.

Kas olete praeguseks oma abikaasalt Arvo Hallikult küsinud, milleks ta teie antud laenu kasutas? Millised olid täpsemalt laenutingimused?

Nagu minu abikaasa on avaldanud, kasutas tema ettevõte Novaria Consult seda koos muu kapitaliga erinevateks finantsinvesteeringuteks. Nende investeeringute sisu pole kunagi olnud meie omavahelise vestluse teemaks. Tema firma on mulle selle laenu ka täismahus tagastanud.

Arvo Hallik ütles Eesti Päevalehele, et sõja algusest saadik on Stark Logisticsis kogu aeg kolleegidega Venemaa kaubaveo osas arutatud, kas Eesti kliendist ettevõtja aitamine väga kehvas olukorras on ka moraalselt õige. Kas teie abikaasa tõesti kunagi ei maininud, et neil on ettevõttes pidev arutelu sellise teema üle?

Me abikaasaga kodus tööasju ei räägi.