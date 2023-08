Kaja Kallase skandaal sai nädala lõpus välismeedias tähelepanu

Skandaalist andis ülevaate uudisteagentuur Associated Press (AP), kus kirjutati, et opositsioonipoliitikud soovitavad tungivalt Ukraina-meelsel peaministril tagasi astuda. AP tõi välja, et koalitsiooniparterid ootavad Kallaselt aga rohkem selgitusi. Lisaks kirjutas uudisteagentuur Kallase antud laenust oma abikaasale Arvo Hallikule ning sellest, et kapo sõnul pole Hallikuga seotud ettevõtted sanktsioone rikkunud.

Reuters tõi välja ajajoone sündmustest, alustades kolmapäevast, mil ERR uudise Halliku äritegevusest avaldas. Väljaanne kirjutas, et üldsus ootab Kallase tagasiastumist ning sellest, et Hallik lubas ärisidemed Stark Logisticsiga katkestada.

Ka Euronews kirjeldas sündmusi, viidates ERR-i artiklitele ning tõi välja, et nii opositsioon, päevalehed kui ka rahvas pooldavad Kallase tagasiastumist. The Telegraph kirjutas muu hulgas, et Kallast on kutsutud silmakirjalikuks, kuna on ise jõuliselt Eesti ettevõtteid üles kutsunud äritegevust Venemaal lõpetama.

Saksa väljaanne Der Spiegel kirjutas, et Kallas on olnud Ukraina sõja teemadel üks kandvamaid hääli ning avalikkus, eesotsas päevalehtedega, ootab tema tagasiastumist. Lisaks nimetas väljaanne, et opositsioon plaanib Kallasele esitada umbusaldusavalduse.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kirjeldas sündmuste kulgu ning tõi samuti välja opositsioonipoliitikute soovituse Kallasel tagasi astuda ning Keskerakonna plaani teda umbusaldada.

Welt tõi esile, et Kallas on olnud üks Venemaa karmimaid kriitikuid ning teda on peetud ka võimalikuks NATO järgmiseks peasekretäriks.

Muu hulgas on teemal veel kirjutanud USA väljaanded Bloomberg ja Politico, Suurbritannias Financial Times (FT), Saksamaal Berliner Zeitung ja N-TV, Prantsusmaal Le Figaro ja TF1 ning ka Šveitsi väljaanded Neue Zürcher Zeitung ja Le Temps.