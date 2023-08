Riik soovitab riskirühmadel ka sel sügisel COVID-i vastu vaktsineerida

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst Marje Oona tõdes, et COVID-19 haigus on muutunud leebemaks ning koos sellega uuendas komisjon ka oma soovitusi. "Soovitame eakatel ja riskihaigustega inimestel, kel on siiski oht raskelt haigestuda, end sel sügisel COVID-19 vastu vaktsineerida. Tõhustusdoose enam ei loendata ja COVID-19 läbipõdemine on võrdsustatud ühe doosiga. See on kooskõlas ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitustega ja erinevate riikide praktikaga," selgitas doktor sotsiaalministeeriumi laupäeval saadetud pressiteate vahendusel.

Oona tuletas meelde, et COVID-19 ja gripivaktsiini võib koos manustada ka samal päeval, ainult et süsted tuleb teha erinevasse õlga. "Mis puudutab riskirühmade väliseid inimesi, siis ka nemad võivad end vaktsineerida COVID-19 vastu, kui tervishoiutöötaja hinnangul on see otstarbekas," täpsustas Oona.

Selle aasta sügis-talvisel hooajal soovitab ekspertkomisjon COVID-19 vastasel vaktsineerimisel kasutada eelkõige neid vaktsiine, mis annavad epidemioloogilist olukorda ja ringlevaid COVID-19 tüvesid arvestades kõige parema kaitse.

"Kui uuemate COVID-19 alamtüvede vastu kohaldatud vaktsiinid saavad kasutusloa ja jõuavad Eestisse, teavitavad ravimiamet ja tervisekassa sellest avalikkust," kommenteeris Oona algavat vaktsineerimishooaega.

Vaata infograafikat, kus on ekspertkomisjoni nõuanded ülevaatlikult kokku võetud:

Ekspertkomisjoni nõuanded COVID-19 vaktsiini tegemiseks. Autor/allikas: Sotsiaalministeerium

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on Eestis üle 355 000 inimese vanuses 60+, kel on rohkem kui kuus kuud möödas viimasest COVID-19 vastu vaktsineerimisest või selle haiguse põdemisest.