Läti võib septembris tuhanded Vene kodanikud välja saata

Läti praeguse seadusandluse kohaselt aeguvad kõik Vene kodanikele väljastatud elamisload 1. septembril. Elamisluba aegub kui pole esitatud taotlust selle pikendamiseks. Läti kodakondsuse ja migratsiooniamet hakkab septembri keskel saatma nendele inimestele riigist väljumise teateid, vahendas LSM.

Lätis elavad Vene kodanikud peavad riigis legaalselt edasi elamiseks taotlema pikaajalist elamisluba, mille saamiseks tuleb tõestada riigikeele oskust baastasemel – A2. Tuhanded Vene passiga Läti elanikud on selle testi juba ette võtnud ning mitmeid neist ka selle edukalt läbinud.

Testi mitteläbinud Vene kodanikud võivad seda uuesti proovida hiljem ja seniajani pikendatakse nende elamisluba. Testi tegemist ei nõuta inimestelt, kes on rohkem kui 75 aastat vanad või kes on nooremad kui 15. Samuti saab erandi osade terveprobleemide korral.

Lätis elab praegu kokku ligikaudu 25 000 Vene kodanikku. Nendest 13 000 on esitanud taotluse elamisloa saamiseks ning see number kasvab iga päevaga. Veel 4500 on teinud läti keele testi, kuid pole seda läbinud ning on taotlenud kordustesti. Kordustest toimub sügise lõpus. Seega ligikaudu 7500 Vene kodanikku pole teinud midagi oma elamisloa pikendamiseks.

Läti kodakondsuse ja migratsiooniameti juht Maira Roze ärgitas Lätis elavaid Vene kodanikke taotlema elamisluba, sest vastasel juhul jäävad nad ilma tasuta tervishoiust, sotsiaalteenustest ning ei saa seaduslikult töötada. Sisuliselt eksisteeriksid need inimesed väljaspool Läti õigusruumi.

Läti valitsus samas püüab pehmendada enda varasemate otsuste mõju, et Läti ei avastaks end üleöö olukorrast, kus neil elab riigis tuhandeid ebaseaduslikke elanikke. Selle tarbeks suunas valitsus Läti siseministeeriumit muutma migratsiooniseadust, mis annaks Vene kodanikele veel kaks aastat üleminekuaega läti keele testi tegemiseks. Vastavad seadusemuudatused on kavas esitada see nädal.