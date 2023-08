Helsingi-Pärnu lennuliini reisijate arv jäi ootustele alla

Estonia spaahotellide juhi Andrus Aljase jutu järgi ei läinud suvi just väga hästi ega ka ülemäära halvasti. Kui arvestada, mis majanduses toimub, siis võib täitsa rahul olla. Küll loodeti pisut rohkem Helsingi-Pärnu lennuliinist, aga reisijaid tuli paraku vähem kui mullu.

"Kui meil eelmisel aastal jäi kogu lennuliini hooaja täituvus 60 protsendi kanti, siis selle suve täituvus oli 40 protsendi kandis. Me tuhatkond soomlast lennutasime selle lühikese aja jooksul Pärnusse, nii et läbi me kindlasti ei kukkunud. Selle nimel, et soomlane Pärnu-Helsingi lennuliini üles leiaks ja omaks võtaks, tuleb väga kõvasti tööd teha," rääkis Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas.

Soomlased on olnud Pärnu spaade põhikliendid palju aastaid, aga nüüd on nende arv hakanud vähenema. Kuigi sel suvel on põhjanaabritest kliente olnud mullusest rohkem, on Pärnu turism Covidi-eelsest perioodist kolmandiku võrra maas.

"See vanem seenioride põlvkond, kes Pärnus on harjunud käima, sõna otseses mõttes sureb välja. Ka soomlastel on ju majandusprobleemid. Kindlasti mõjutab ka see, et odavlennufirmad on kõvasti Soome turgu ründamas. Helisingist on ka Ryanair näiteks väga palju uusi liine avanud, mis ju kõik puhkusesihtkohana konkureerivad Pärnuga," ütles Aljas.

Tervis spaa grupi juht Jaan Ratnik ütleb, et neil on külastajate arv võrreldav eelmise aastaga, kuigi täpse hinnangu saab anda aasta lõpus. Aga üldist olukorda arvestades pole nurisemiseks põhjust.

"Kogu see meie piirkond, mitte ainult Eesti, vaid turismi mõttes olulised naabrid Läti, Soome, Rootsi, kõikides on ju sisuliselt kätte jõudnud majandussurutis, euribor mõjutab kõiki turge väga tugevalt, taamal on endiselt Ukraina sõda kahjuks. Selles kontekstis ei saa ka selle koha pealt nuriseda. Tulime sellest suvest läbi," sõnas Ratnik.